Nazario Cano será galardonado con el Premio Gastro Cinema 2025

El chef alicantino Nazario Cano será reconocido con el Premio Gastro Cinema 2025, un galardón que cada año destaca a una figura clave de la gastronomía de la provincia de Alicante. La entrega del premio tendrá lugar durante la gala de clausura del festival Gastro Cinema, que se celebrará el próximo 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, dentro de la séptima edición de este certamen que fusiona cine y gastronomía.

El anuncio se realizó este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Alicante, con la participación del homenajeado, la concejala de Turismo, Ana Poquet, y el director de Gastro Cinema, Vicente Seva. Seva señaló que “un año más, un gran chef de nuestra tierra recibe el Premio Gastro Cinema. Con este reconocimiento no solo homenajeamos a un referente como Nazario Cano, sino que también ponemos en valor la calidad de nuestras cocinas y damos visibilidad a iniciativas vanguardistas y creativas que mantienen el sabor y la esencia de nuestra tierra".

Por su parte, Ana Poquet felicitó al chef y destacó el acierto de unir cine y gastronomía en un festival que gana fuerza cada año y que ayuda a posicionar a Alicante como un referente cultural gastronómico. La concejala subrayó que, “este año, con Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025, el certamen cobra un significado aún más especial, alineándose con la promoción del producto local y el talento de nuestros profesionales".

Sobre el galardonado

Nazario Cano, nacido en Alicante en 1973, es uno de los chefs más reconocidos a nivel nacional. Obtuvo su primera estrella Michelin en el restaurante El Rodat de Jávea y, poco después, la segunda en Odiseo (Murcia), donde también fue galardonado con dos Soles Repsol. Su cocina destaca por una combinación de audacia y esencia, siendo tanto reflexiva como intuitiva. Actualmente, es chef ejecutivo del grupo Ritual de Terra, con sedes en Jávea y Moraira, donde lidera tres conceptos gastronómicos: su proyecto más personal, el restaurante Nazario Cano; MADRE, cocina mediterránea ligera y saludable; y Maguro Gishiki Sushi & Lounge Bar, que rinde homenaje a la tradición japonesa con producto de cercanía.

El chef afirmó que el premio “es un gran regalo, y no hay mejor regalo que el que te dan en casa, en un festival que une cultura y arte como Gastro Cinema. Este reconocimiento me conecta con mis raíces; soy del barrio de Santa Cruz, vengo de una familia vinculada al mundo del salazón, y mi padre fue cocinero. Empecé friendo chipirones en La Goleta y he visto la evolución de la cocina alicantina. Es un orgullo recibir este premio en un año tan especial para Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.”

Con este galardón, Gastro Cinema reconoce una trayectoria marcada por la innovación, el respeto al producto y la identidad territorial, valores que reflejan también el espíritu del festival. Desde su creación, este premio ha distinguido a grandes figuras de la gastronomía alicantina como Kiko Moya, Susi Díaz, Mª Carmen Vélez, María José San Román, Dani Frías o Cristina Figueira, consolidándose como un referente de la excelencia culinaria en la provincia.

Cena a cuatro manos

El viernes 24 de octubre, a las 14 horas, el restaurante Monastrell de Alicante será escenario de una cita muy especial. María José San Román y Nazario Cano, dos reconocidos chefs alicantinos, se unen para rendir homenaje al Mediterráneo, territorio que comparten y que ha inspirado sus cocinas. Ambos representan dos visiones complementarias: Nazario, explorador incansable, convierte lo ancestral en vanguardia con un sello inconfundible; mientras María José, guardiana del Mediterráneo, transforma el producto y la sostenibilidad en pura emoción.

El menú se concibe como un diálogo a través de los sentidos. Los aperitivos evocan memoria y mar con propuestas como morcilla de sepia, horchata de maíz con berberehos, calamar con pesto de col crespa y gamba roja especiada. Los principales son el corazón del encuentro: la sopa de galeras y la carbonara de navajas se entrelazan con bacalao al pil pil de otoño y presa ibérica macerada en vinagre añejo de PX. El final dulce homenajea los orígenes con avellanas, chocolate del Perú y repostería artesanal.

El precio del menú es de 120 euros por persona, con bodega incluida, y las reservas deben realizarse previamente a través de la web oficial: www.monastrell.com. En lo que respecta al festival, Gastro Cinema 2025 se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración de la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.