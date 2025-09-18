El embrujo de la tribu

Iconos o la exploración del destino *** ½ Autoría del Brujo

Es público y notorio que el Brujo hechiza en sus actuaciones y que en cada temporada suele hacer parada y fonda en el Teatro Principal de Alicante. Nuevamente en el Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra hasta el próximo domingo. Rafael Álvarez domina el arte de la palabra y de la interpretación. Siempre encuentra la complicidad de los fieles de su parroquia teatral. Este prestidigitador tiene un estilo coloquial cercano con esa magia que nos transmite en las representaciones, como la de «Iconos o la exploración del destino», lo cual se refiere a la tragedia griega y a algunas de sus figuras mitológicas. Medea, Edipo, Antígona y Hécuba. La condición humana y el sino, un elemento clave del teatro de Esquilo y Sófocles. En Eurípides, sin embargo, es la casualidad. O la idea del destino y de la libertad en la mitología hindú con los valores morales, éticos y espirituales. Todo ello con cuestiones del propio comediante y autor, alusiones políticas y rasgos de parodia inteligente. Las voces, el gesto, los ademanes y la expresividad, en suma, tienen la fuerza necesaria para volver a seducir al numeroso público. La mirada del respetable es milagrosa, y el milagro volvió a producirse junto a las notas musicales en directo de Javier Alejano. La mística del Brujo divierte y él disfruta ejerciendo el papel de juglar. De ingenioso hidalgo y carismático caballero andante. Nunca faltan el instinto popular, la cuidada atmósfera, los sonidos, el tono solemne, irónico, poético y la sencillez escénica en sus espectáculos. Sube al púlpito, embruja a los feligreses y da aliento a la tradición narradora. Relata, evoca imágenes y utiliza recursos cómicos, con su gama expresiva y una suave irreverencia, que volvieron a despertar la risa, la reflexión y los aplausos de los espectadores, pese a las brujerías que se repiten. No es un problema. El personal se siente muy cómodo viendo una y mil veces a este brujo cordobés que ha obtenido un extenso número de premios en su dilatada trayectoria.