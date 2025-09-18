La escritora Sandra Miró reivindica la visibilidad LGTBI: "Ya está bien que nos maten en el tercer capítulo"

Se está creando un nombre en el mundo de la literatura a pasos agigantados. Desvinculándose de lazos que la puedan relacionar con su madre, la escritora Sandra Miró (Madrid, 1966) da rienda suelta a su creatividad con un enfoque distinto, donde el colectivo LGTBI toma presencia como actor principal.

La autora visitará Alicante para presentar en las Veladas Literarias de Maestral Solo déjate llevar, una road trip con tintes musicales y espíritu rebelde, donde construye una historia en la que la diversidad, el amor y la amistad recorren la mítica Ruta 66 al ritmo del grupo ficticio Ubuntu.

En Solo déjate llevar lleva al lector por un viaje musical a través de la Ruta 66 junto a Ubuntu, una banda de pop rock inventada. ¿Por qué decidió ambientarla en Estados Unidos en vez de España?

Porque todas mis novelas anteriores las ambienté en España y quería salir de mi zona de confort. Me fui a algo totalmente diferente. La Ruta 66 me pareció muy característica para esa primera gira musical y pensé: “Vamos a ver si soy capaz”. Y creo que lo conseguí.

¿Cuál está siendo la recepción del público a la novela?

Muy buena. Por ahora no he recibido mensajes negativos, la mayoría de personas que me escriben lo hacen con mucho cariño. Me cuentan con quién se han identificado, qué les ha gustado… y eso me hace muy feliz.

Las críticas apuntan a que es usted una autora con presente y futuro en la literatura española, más allá de su corta trayectoria. ¿Cómo está viviendo ese reconocimiento?

La verdad es que encantada, porque no me lo esperaba. Me gusta que la gente empiece a verme como Sandra Miró, con una voz propia. Poco a poco estoy intentando hacerme mi hueco y ganarme a mi público. Y sobre todo, disfrutar de esto, que me encanta.

¿Cómo lleva que la comparen con su madre, Megan Maxwell?

A ver, por una parte, estoy agradecida, porque para mí es la mejor escritora del mundo. Pero sí que quiero que se me conozca por lo que yo escribo, por ser Sandra Miró. Busco mi propio estilo y espacio, y estoy trabajando mucho en ello. Creo que todo el mundo, de alguna manera, sufrimos eso que se llama el síndrome del impostor. Y yo también. Pero hay que confiar en el trabajo que haces. Si hay gente que cree en ti y te lee, algo estarás haciendo bien.

Cartel oficial de las Veladas Literarias de Maestral en Alicante, con la participación de Sandra Miró y Megan Maxwell / INFORMACIÓN

En sus novelas da voz al colectivo LGTBI+, a temas cotidianos que atraviesan a un gran número de la población. ¿Por qué cree que es importante dar ese paso?

Porque estamos en 2025 y ya va siendo hora de hablar de todo. Desde que empecé, tuve claro que quería representar al colectivo LGTBI+. Es algo que quiero defender y que necesita visibilidad. También merecemos enamorarnos y tener un final feliz. Ya está bien de que nos maten en el tercer capítulo o nos representen siempre desde la tristeza en las películas y las series.

Para terminar, una curiosidad. ¿A qué grupo real se parece Ubuntu, su banda ficticia, a nivel sonoro?

Es una buena pregunta (ríe). Yo creo que es una mezcla de muchos. He crecido con muchísima música en casa. Escuchaba desde One Direction hasta artistas británicos más alternativos Yungblud. No quería un grupo centrado en un solo estilo, sino diverso, tanto en sonido como en personajes. Y un poco gamberro también. El setlist del concierto del libro refleja esa mezcla.