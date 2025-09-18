Megan Maxwell: "Las mujeres ahora nos permitimos leer lo que nos gusta"

Una superventas en estado puro. Su nombre ha trascendido generaciones y ha conseguido derribar un muro cimentado por los tabúes. Megan Maxwell (Alemania, 1965), referente indiscutible de la novela romántica y erótica en España, vuelve a conquistar a sus lectores con Nuestro largo adiós, una historia que, más allá de la pasión, aborda temas tan profundos como el duelo, la maternidad o la gestación subrogada.

Será, junto a su hija Sandra Miró, también escritora, la protagonista de las Veladas Literarias que organiza Vectalia en el restaurante Maestral de Alicante este viernes 19 de septiembre. Aprovechando la cita, charlamos con la autora en una entrevista donde habla sin filtros sobre su proceso creativo, la evolución del género romántico y cómo ha conseguido que miles de lectoras se sientan representadas y empoderadas a través de la literatura.

Partiendo de dos ejes como son la cotidianidad y lo romántico, en su última novela teje un árbol de sinceridad donde la pasión se entrelaza con temas poco tratados como el duelo, la maternidad o la gestación subrogada. Asuntos complejos que dan profundidad a la historia sin perder ese tono ameno que le caracteriza. ¿Por qué decidió abordar estos temas?

Realmente decido tratar esos temas tan complejos porque forman parte del día a día, nos gusten o no. Entiendo que haya quien prefiera evitarlos por ser conflictivos, pero es que la vida en sí es conflictiva. Hay que hablar de todo con naturalidad, sin necesidad de discutir. A mí me gusta abrir esos espacios de conversación.

Sus personajes tienen personalidades muy marcadas, fácilmente reconocibles. ¿Se ve arrastrada por la personalidad de sus personajes mientras les da vida?

Totalmente. Siempre digo que me mimetizo con el personaje, porque me termina arrastrando de una manera impresionante. Puedo empezar con una idea clara de lo que hará, pero una vez me pongo a escribir, es él quien me lleva. Parece una locura, pero de verdad siento que me habla y me guía en la historia.

Megan Maxwell posa con su último libro, "Nuestro largo adiós" / INFORMACIÓN

Ha sido una de las autoras responsables de que la lectura vuelva a ganar espacio en la vida de muchas personas. La literatura parece haber pasado de ser un escape de la realidad a ser un espejo de nuestras vidas. ¿Cómo ve esta evolución?

Creo que el cambio ha sido positivo para todos: autores y lectores, independientemente del género. Durante mucho tiempo, la novela romántica fue vista como un género menor. Recuerdo cuando quería comprar libros para mi madre, una gran lectora del género romántico, y estaban escondidos en las librerías, casi como si dieran vergüenza. Hoy, afortunadamente, tienen un lugar visible. Las mujeres hemos evolucionado, ahora nos permitimos poder leer lo que nos gusta y mostramos con orgullo esas lecturas. Ya no necesitamos forrar las tapas. Es un cambio social muy necesario.

Si el lector tuviera que quedarse con un mensaje de Nuestro largo adiós, ¿cuál sería?

Que, nos guste o no, la vida hay que vivirla. Hay momentos feos, claro, pero también hay muchos hermosos. Y son esos los que debemos sumar y recordar. La vida es lo que hay, y hay que exprimirla al máximo.

¿Cómo conviven tantas ideas en su cabeza sin que haya parones creativos?

Siempre que voy a escribir una novela, creo una composición mental de los personajes y de la historia. A medida que escribo, la trama cambia mucho, pero parto de una base. Y sí, tengo parones creativos, claro. Pero tengo un cuaderno donde apunto ideas. Cuando me bloqueo, lo reviso, y siempre hay algo que me desbloquea. Intento imaginarme la historia como si fuese una película, para que quien lea pueda visualizarla igual. Es mi manera de conectar.

Cartel de las Veladas Literarias de Maestral, que contarán con la presencia de Megan Maxwell y Sandra Miró / INFORMACIÓN

¿Qué cree que ha aportado al mundo de la literatura actual?

Suena un poco mal decirlo, pero creo que he aportado frescura, descaro y un estilo muy “Maxwell”. Loco, divertido, con el que se puede hablar de amor y sentimientos de muchas maneras: riendo, llorando… Y sobre todo, creo que he aportado muchas sonrisas.

Ha generado una cultura literaria en la que muchas lectoras se sienten cómodas. Es, en sí mismo, un cambio social.

(Ríe) Y me encanta. Antes había cierto tabú. Hoy hay mujeres que comparten lecturas con amigas, con familiares. Que hablan de cosas que antes no se hablaban. Es precioso ver cómo se han creado complicidades alrededor de mis libros. Es uno de los regalos más bonitos que me ha dado esta profesión.