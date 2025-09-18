Una muestra colectiva de más de 50 artistas en el Club INFORMACIÓN

Una mirada plural al arte de Alicante en todas sus vertientes. Cuadros que se asoman a lo abstracto, pero también a lo figurativo. Obras que retratan personajes, paisajes y emociones, que trasladan al espectador a escenarios cargados de simbolismo y quietud. Así se presenta Pintura y escultura, la nueva exposición colectiva organizada por la Asociación Espejo de Alicante, que regresa a la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN con una muestra que reúne el talento de más de 50 artistas alicantinos.

La exposición propone un recorrido por diversas formas de entender el arte, sin ataduras ni cánones cerrados, donde cada creador ofrece su propia visión del mundo a través de sus trazos, volúmenes y colores. Un homenaje a la libertad creativa, al impulso plástico que conecta generaciones y estilos. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 15 de octubre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 17.30 a 21 horas. La inauguración oficial tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas.

Dos de las obras que se pueden ver en la nueva exposición del Club INFORMACIÓN / Jose Navarro

Los artistas participantes son los siguientes: