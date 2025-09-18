Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una muestra colectiva de más de 50 artistas en el Club INFORMACIÓN

La exposición, en la que participan un gran número de pintores alicantinos, se inaugura este viernes, a partir de las 19.30 horas, y podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 15 de octubre

Esculturas y pinturas conviven en la nueva exposición que ha preparado la Asociación Espejo de Alicante

Esculturas y pinturas conviven en la nueva exposición que ha preparado la Asociación Espejo de Alicante / Jose Navarro

Juan Fernández

Una mirada plural al arte de Alicante en todas sus vertientes. Cuadros que se asoman a lo abstracto, pero también a lo figurativo. Obras que retratan personajes, paisajes y emociones, que trasladan al espectador a escenarios cargados de simbolismo y quietud. Así se presenta Pintura y escultura, la nueva exposición colectiva organizada por la Asociación Espejo de Alicante, que regresa a la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN con una muestra que reúne el talento de más de 50 artistas alicantinos.

La exposición propone un recorrido por diversas formas de entender el arte, sin ataduras ni cánones cerrados, donde cada creador ofrece su propia visión del mundo a través de sus trazos, volúmenes y colores. Un homenaje a la libertad creativa, al impulso plástico que conecta generaciones y estilos. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 15 de octubre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 17.30 a 21 horas. La inauguración oficial tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas.

Dos de las obras que se pueden ver en la nueva exposición del Club INFORMACIÓN / Jose Navarro

Los artistas participantes son los siguientes:

  1. Francisco Rubio DelgadoAlamar – Mixta – 147 x 97 cm
  2. Inmaculada Company SevaPrimavera en el Jerte – Óleo – 70 x 90 cm
  3. Elima CardenalRenacer – Óleo – 50 x 70 cm
  4. Paqui ColominaPaisaje Verde – Pastel – 50 x 70 cm
  5. Luis SeguraOlivo – Mixta – 100 x 80 cm
  6. Mari-DonobatarHombre – Pastel – 50 x 42 cm
  7. Ramón Terol GarcíaFiesta – Óleo – 60 x 73 cm
  8. Fran RomeroLobos – Óleo – 140 x 100 cm
  9. Carlos Quesada MoraUn rincón en Santa Cruz – Óleo – 50 x 73 cm
  10. Irene Quesada GranjaGeometría Nocturna – Mixta – 92 x 65 cm
  11. Manuel Mas CalabuigPaisaje – Mixta – 90 x 90 cm
  12. Carmina GarcíaNenúfares – Óleo – 81 x 54 cm
  13. Garbis HorfamAmanecer – Mixta – 110 x 90 cm
  14. Rafael Rodríguez RevertLa Calita – Óleo – 65 x 50 cm
  15. Cristina Chaves VidalAmantes – Acrílico – 73 x 60 cm
  16. Jesús Moya PascualBodegón Granadas – Óleo – 73 x 59 cm
  17. Isabel Serna AlveroDuende Gitano – Acrílico – 70 x 50 cm
  18. Juan Ramón EsteveGris y fría ciudad – Acrílico – 93 x 73 cm
  19. Guillermo MiguelezReflejos – Acrílico – 100 x 100 cm
  20. Benigno HornaSecreto de las emociones – Acrílico – 73 x 90 cm
  21. Tania AsensiAnita – Óleo – 50 x 60 cm
  22. Carmen JaénLa dama del mar – Mixta – 172 x 60 cm
  23. Francisco UgedaVillena – Óleo – 39 x 84 cm
  24. Ramón PalmeralMujer metálica – Óleo – 116 x 99 cm
  25. Antonio SerraltaPaisaje con niña – Mixta – 92 x 73 cm
  26. Elena ParejaJaguar – Pastel – 50 x 50 cm
  27. Coral Pérez LeónPrimavera eterna – Óleo – 85 x 50 cm
  28. Elvira ClemotPuerto Alicante – Óleo – 80 x 100 cm
  29. Mª Teresa Orozco RuizMis nietas – Acrílico – 90 x 70 cm
  30. Chari BelmarPaisaje – Óleo – 80 x 80 cm
  31. Arturo ColladaFuerza y poder – Acrílico – 80 x 60 cm
  32. Maite AlborsFuera el mundo / Adentro universo – Óleo – 81 x 65 cm
  33. Vicente Luján SanchísDiagonales – Óleo – 130 x 115 cm
  34. Fernando BascuñanaEl final – Collage/cartón – 124 x 94 cm
  35. Isabel DomenechEscarlata – Pastel – 64 x 84 cm
  36. Lucía GarcíaLa Almudena – Acuarela – 53 x 43 cm
  37. José Francisco MateosCenicienta – Gres cocido – 54 x 14 x 22 cm
  38. Carla JucarSueños de atardecer – Acrílico – 32 x 39 cm
  39. Tere Silvestre BeneytoPavo real – Óleo – 65 x 92 cm
  40. Suny FernándezEl lago azul y Mi jardín – Óleos – 60 x 70 / 60 x 80 cm
  41. Beatriz GonzálezForjado en tierra – Pastel – 58 x 74 cm
  42. Juan José CrespoCúbico – Esmalte sintético – 150 x 70 cm
  43. Virginia GálvezEster – Pastel – 50 x 35 cm
  44. Ana AyenAires de arte – Óleo – 64 x 44 cm
  45. Alejandro Lamas y Cristina LlombartAnimales Extintos: Oso Polar – Cartón madera – 58 x 56 x 53 cm
  46. Mª Jesús Rodríguez MarínDesde el río Iregua – Óleo – 120 x 86 cm
  47. Loly G. de MataAlexandra – Pastel – 65 x 50 cm
  48. Luis ClemotPostiguet – Óleo – 100 x 81 cm
  49. Mª Carmen JiménezCastillo Santa Bárbara – Óleo – 70 x 50 cm
  50. Inmaculada MeseguerCarla y Amor – Pastel – 70 x 90 cm
  51. José Mª de la CuevaMirada profunda – Óleo – 73 x 60 cm
  52. Manuela VillanuevaBosque subcortical – Acuarela/Tinta china – 100 x 70 cm
  53. Josefa Mollá IrlesCosta Azul (Francia) – Óleo – 86 x 68 cm

