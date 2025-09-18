Una muestra colectiva de más de 50 artistas en el Club INFORMACIÓN
La exposición, en la que participan un gran número de pintores alicantinos, se inaugura este viernes, a partir de las 19.30 horas, y podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 15 de octubre
Una mirada plural al arte de Alicante en todas sus vertientes. Cuadros que se asoman a lo abstracto, pero también a lo figurativo. Obras que retratan personajes, paisajes y emociones, que trasladan al espectador a escenarios cargados de simbolismo y quietud. Así se presenta Pintura y escultura, la nueva exposición colectiva organizada por la Asociación Espejo de Alicante, que regresa a la sala de exposiciones del Club INFORMACIÓN con una muestra que reúne el talento de más de 50 artistas alicantinos.
La exposición propone un recorrido por diversas formas de entender el arte, sin ataduras ni cánones cerrados, donde cada creador ofrece su propia visión del mundo a través de sus trazos, volúmenes y colores. Un homenaje a la libertad creativa, al impulso plástico que conecta generaciones y estilos. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el 15 de octubre de 2025, de lunes a viernes, en horario de 17.30 a 21 horas. La inauguración oficial tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas.
Los artistas participantes son los siguientes:
- Francisco Rubio Delgado – Alamar – Mixta – 147 x 97 cm
- Inmaculada Company Seva – Primavera en el Jerte – Óleo – 70 x 90 cm
- Elima Cardenal – Renacer – Óleo – 50 x 70 cm
- Paqui Colomina – Paisaje Verde – Pastel – 50 x 70 cm
- Luis Segura – Olivo – Mixta – 100 x 80 cm
- Mari-Donobatar – Hombre – Pastel – 50 x 42 cm
- Ramón Terol García – Fiesta – Óleo – 60 x 73 cm
- Fran Romero – Lobos – Óleo – 140 x 100 cm
- Carlos Quesada Mora – Un rincón en Santa Cruz – Óleo – 50 x 73 cm
- Irene Quesada Granja – Geometría Nocturna – Mixta – 92 x 65 cm
- Manuel Mas Calabuig – Paisaje – Mixta – 90 x 90 cm
- Carmina García – Nenúfares – Óleo – 81 x 54 cm
- Garbis Horfam – Amanecer – Mixta – 110 x 90 cm
- Rafael Rodríguez Revert – La Calita – Óleo – 65 x 50 cm
- Cristina Chaves Vidal – Amantes – Acrílico – 73 x 60 cm
- Jesús Moya Pascual – Bodegón Granadas – Óleo – 73 x 59 cm
- Isabel Serna Alvero – Duende Gitano – Acrílico – 70 x 50 cm
- Juan Ramón Esteve – Gris y fría ciudad – Acrílico – 93 x 73 cm
- Guillermo Miguelez – Reflejos – Acrílico – 100 x 100 cm
- Benigno Horna – Secreto de las emociones – Acrílico – 73 x 90 cm
- Tania Asensi – Anita – Óleo – 50 x 60 cm
- Carmen Jaén – La dama del mar – Mixta – 172 x 60 cm
- Francisco Ugeda – Villena – Óleo – 39 x 84 cm
- Ramón Palmeral – Mujer metálica – Óleo – 116 x 99 cm
- Antonio Serralta – Paisaje con niña – Mixta – 92 x 73 cm
- Elena Pareja – Jaguar – Pastel – 50 x 50 cm
- Coral Pérez León – Primavera eterna – Óleo – 85 x 50 cm
- Elvira Clemot – Puerto Alicante – Óleo – 80 x 100 cm
- Mª Teresa Orozco Ruiz – Mis nietas – Acrílico – 90 x 70 cm
- Chari Belmar – Paisaje – Óleo – 80 x 80 cm
- Arturo Collada – Fuerza y poder – Acrílico – 80 x 60 cm
- Maite Albors – Fuera el mundo / Adentro universo – Óleo – 81 x 65 cm
- Vicente Luján Sanchís – Diagonales – Óleo – 130 x 115 cm
- Fernando Bascuñana – El final – Collage/cartón – 124 x 94 cm
- Isabel Domenech – Escarlata – Pastel – 64 x 84 cm
- Lucía García – La Almudena – Acuarela – 53 x 43 cm
- José Francisco Mateos – Cenicienta – Gres cocido – 54 x 14 x 22 cm
- Carla Jucar – Sueños de atardecer – Acrílico – 32 x 39 cm
- Tere Silvestre Beneyto – Pavo real – Óleo – 65 x 92 cm
- Suny Fernández – El lago azul y Mi jardín – Óleos – 60 x 70 / 60 x 80 cm
- Beatriz González – Forjado en tierra – Pastel – 58 x 74 cm
- Juan José Crespo – Cúbico – Esmalte sintético – 150 x 70 cm
- Virginia Gálvez – Ester – Pastel – 50 x 35 cm
- Ana Ayen – Aires de arte – Óleo – 64 x 44 cm
- Alejandro Lamas y Cristina Llombart – Animales Extintos: Oso Polar – Cartón madera – 58 x 56 x 53 cm
- Mª Jesús Rodríguez Marín – Desde el río Iregua – Óleo – 120 x 86 cm
- Loly G. de Mata – Alexandra – Pastel – 65 x 50 cm
- Luis Clemot – Postiguet – Óleo – 100 x 81 cm
- Mª Carmen Jiménez – Castillo Santa Bárbara – Óleo – 70 x 50 cm
- Inmaculada Meseguer – Carla y Amor – Pastel – 70 x 90 cm
- José Mª de la Cueva – Mirada profunda – Óleo – 73 x 60 cm
- Manuela Villanueva – Bosque subcortical – Acuarela/Tinta china – 100 x 70 cm
- Josefa Mollá Irles – Costa Azul (Francia) – Óleo – 86 x 68 cm
