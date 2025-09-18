La UA estrenará la obra perdida de Shakespeare sobre "El Quijote"

Una investigación exhaustiva ha permitido recuperar La historia de Cardenio, una obra perdida de William Shakespeare escrita en colaboración con John Fletcher en 1613 e inspirada en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Ahora, el Máster en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante ha decidido ponerla en escena por primera vez en España y en castellano. La iniciativa prevé contar con un reparto de 12 actores seleccionados entre el alumnado del máster de teatro TEADA, en colaboración del Teatro Principal de Alicante.

El proyecto se presentó este jueves en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en la avenida Ramón y Cajal, con la participación del director académico del máster, John Sanderson; la directora escénica y miembro honoraria de la Royal Shakespeare Company, Amanda Harris; y los docentes Pollux Hernúñez y Manuel Ramos. “Se trata de una obra que, una vez más, aúna a los dos grandes autores de la historia de la literatura universal, unidos por el azar en la fecha de su muerte”, destacó John Sanderson.

Aunque no se conserva el texto original completo, La historia de Cardenio ha sido restaurada por el catedrático estadounidense Gary Taylor (Florida State University) y ya ha sido representada en Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra. Por primera vez, se representará ahora en España, con traducción al castellano a cargo del propio Sanderson. La dirección escénica correrá a cargo de Amanda Harris, con composición musical original de Manuel Ramos. Pollux Hernúñez interpretará a Don Quijote, mientras que Iván Gisbert dará vida a Cardenio, el personaje protagonista.

Una historia de locura y traición

La trama gira en torno a Cardenio, un personaje extraído por Shakespeare de la novela de Cervantes (1605), cuya primera traducción al inglés se publicó en 1612. Cardenio es traicionado por un noble amigo que pretende casarse con su prometida, lo que lo lleva a un estado de enajenación mental que lo conecta con la figura del propio Quijote. Ambos personajes, locos a su manera, coinciden accidentalmente y forjan un vínculo de amistad hasta que los conflictos se resuelven.

Amanda Harris y John Sanderson, durante la presentación del proyecto / INFORMACIÓN

La obra es una tragicomedia con un fuerte componente romántico, reforzado por la música de Manuel Ramos. “Esta obra me ha llevado a los orígenes de la música, abordando el preflamenco del siglo XVI”, explicó el compositor. Una intención marcada para intentar huir de incongruencias temporales que se plasmaron en las representaciones anglosajonas, donde se caía en el cliché de incluir en escena un cante jondo flamenco inventado en el siglo XVIII.

La restauración del texto ha sido posible gracias a una combinación de métodos filológicos tradicionales y herramientas digitales. A partir de Double Falsehood, una versión publicada en 1727 por Lewis Theobald, quien afirmaba haber adaptado el manuscrito original de Shakespeare y Fletcher, los investigadores utilizaron programas informáticos de estilometría para comparar el estilo del texto con obras reconocidas de ambos dramaturgos. El análisis permitió distinguir entre fragmentos potencialmente originales y aportaciones posteriores.

Fruto de este trabajo, se han producido nuevas ediciones críticas y versiones teatrales, con la intención de reconstruir fielmente el espíritu de la obra que Shakespeare habría concebido a partir del Quijote. Gary Taylor, uno de los académicos líderes en esta recuperación, ha cedido los derechos de uso al Máster en Arte Dramático Aplicado de la UA para que le den forma dentro de sus actividades durante este curso.

"La historia de Cardenio", un nexo de unión entre Shakespeare y Cervantes / INFORMACIÓN

“La obra es emocionante, divertida y despierta una llama emocional en el espectador”, señaló la dramaturga shakespeariana Amanda Harris, quien subrayó además cómo esta historia pone de relieve “la influencia que los libros tienen en quienes los leen”, trazando un paralelismo con el impacto actual de las redes sociales. Si algo destaca de la directora es la conexión que tiene con el autor inglés, lo que da más importancia a su participación en el proyecto: "Shakespeare ha sido mi vida, y me gustaría pensar que soy una pequeña experta en su vida y obra”.

Máster con vocación profesional

El proyecto se enmarca dentro del Programa de Estudios de Formación Permanente en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante, que ofrece tres itinerarios: el Título de Experto (20 créditos), el de Especialista (30 créditos) y el Máster de Formación Permanente (60 créditos).

Con una orientación centrada en la interpretación teatral y audiovisual, el programa también aborda otras aplicaciones en el ámbito de la comunicación. Asimismo, incluye el Curso Superior de Formación Continua en Arte Dramático Aplicado, dirigido a quienes no cuenten con un título universitario previo. El plazo de matrícula finaliza el 26 de septiembre y las clases arrancan el próximo 3 de octubre.