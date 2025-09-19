Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andrés Valero-Castells dirige la ADDA Simfònica en un concierto benéfico por el Día Mundial del Alzhéimer

La actuación, que tendrá lugar el 20 de septiembre, a las 19.30 horas, en Muro, cuenta con un precio donativo de 10 euros que será donado íntegramente a la Asociación de Familiares de Alzhéimer

El director y compositor Andrés Valero-Castells

El director y compositor Andrés Valero-Castells / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El prestigioso compositor y director valenciano Andrés Valero-Castells se pondrá al frente de la orquesta ADDA Simfònica en un concierto benéfico con motivo del Día Mundial del Alzhéimer y el 25º aniversario de la Asociación de Familiares de Alzhéimer (AFA) de Muro y Comarca. El concierto tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 19.30 horas en el municipio alicantino de Muro y contará con la participación del reconocido clarinetista Alfredo Ruiz como solista invitado.

La entrada tendrá un precio donativo de 10 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a la AFA. Desde la organización se anima al público a “apoyar una gran causa” a través de la música. En lo que respecta al concierto, el programa contará con la Obertura de La italiana en Argel, de Gioachino Rossini; Romance, de Andrés Valero Castells; y la Sinfonía nº1 de Ludwig van Beethoven.

Valero-Castells, que colabora por tercera vez con la formación alicantina, ha dirigido a numerosas orquestas, bandas sinfónicas y municipales de prestigio a nivel nacional. Sobre esta cita, ha declarado: “Este concierto es muy especial para mí: por dirigir a una de las mejores orquestas de España y por contribuir a visibilizar y apoyar la labor esencial de asociaciones como AFA.”

ADDA Simfònica durante una actuación, en una imagen de archivo

ADDA Simfònica durante una actuación, en una imagen de archivo / ARIA Classics

Además, el compositor ha elogiado también el trabajo de ADDA Simfònica bajo la batuta de Josep Vicent, subrayando que "en pocos años se ha consolidado como una formación de referencia en el panorama orquestal español. Sus conciertos y grabaciones han sido reconocidos con varias nominaciones tanto en los Grammy Latinos como en los Grammy estadounidenses.”

La Associació de Familiars d’Alzhéimer de Muro i Comarca lleva 25 años prestando apoyo, atención y recursos a personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa, así como a sus familias y cuidadores. Esta actuación musical pretende rendir homenaje a su labor y seguir generando conciencia social.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
  2. Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
  3. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  4. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  5. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  6. Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
  8. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka
Tracking Pixel Contents