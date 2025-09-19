Andrés Valero-Castells dirige la ADDA Simfònica en un concierto benéfico por el Día Mundial del Alzhéimer

El prestigioso compositor y director valenciano Andrés Valero-Castells se pondrá al frente de la orquesta ADDA Simfònica en un concierto benéfico con motivo del Día Mundial del Alzhéimer y el 25º aniversario de la Asociación de Familiares de Alzhéimer (AFA) de Muro y Comarca. El concierto tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 19.30 horas en el municipio alicantino de Muro y contará con la participación del reconocido clarinetista Alfredo Ruiz como solista invitado.

La entrada tendrá un precio donativo de 10 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a la AFA. Desde la organización se anima al público a “apoyar una gran causa” a través de la música. En lo que respecta al concierto, el programa contará con la Obertura de La italiana en Argel, de Gioachino Rossini; Romance, de Andrés Valero Castells; y la Sinfonía nº1 de Ludwig van Beethoven.

Valero-Castells, que colabora por tercera vez con la formación alicantina, ha dirigido a numerosas orquestas, bandas sinfónicas y municipales de prestigio a nivel nacional. Sobre esta cita, ha declarado: “Este concierto es muy especial para mí: por dirigir a una de las mejores orquestas de España y por contribuir a visibilizar y apoyar la labor esencial de asociaciones como AFA.”

ADDA Simfònica durante una actuación, en una imagen de archivo / ARIA Classics

Además, el compositor ha elogiado también el trabajo de ADDA Simfònica bajo la batuta de Josep Vicent, subrayando que "en pocos años se ha consolidado como una formación de referencia en el panorama orquestal español. Sus conciertos y grabaciones han sido reconocidos con varias nominaciones tanto en los Grammy Latinos como en los Grammy estadounidenses.”

La Associació de Familiars d’Alzhéimer de Muro i Comarca lleva 25 años prestando apoyo, atención y recursos a personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa, así como a sus familias y cuidadores. Esta actuación musical pretende rendir homenaje a su labor y seguir generando conciencia social.