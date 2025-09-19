El antihéroe Viyuela

Guitón Onofre. El pícaro perdido ★★½ Actor: Pepe Viyuela

Dos cómicos de la legua o un ñaque, una pequeña compañía ambulante en la España del siglo XVII, que representa esta comedia a partir del libro que desempolvan, una novela picaresca con las difíciles andanzas del pobre truhan. La autoría es de Gregorio González, cuyo texto data de 1604, y la adaptación teatral ha sido realizada por Bernardo Sánchez y Pepe Viyuela, protagonista al lado de Sara Águeda, responsable de la dirección musical. El género picaresco se caracteriza por la presencia de algún antihéroe de baja condición que pretende mejorar a través de la astucia y del engaño. Una visión amarga y crítica de la sociedad con las miserias de la época situada en el Siglo de Oro de la literatura y del teatro. Pero no fue oro todo. La gestualidad y el movimiento del payaso-mimo, una de las especialidades de Viyuela, salen a colación en las peripecias que ponen de manifiesto la audacia para obtener sus objetivos. Los cambios rápidos y breves de voz, en función de cada sujeto, muestran la versatilidad y solidez del comediante. Musicalmente, ella apoya los distintos episodios con un arpa, otros instrumentos y el espacio sonoro, en definitiva, que sintoniza con el actor. A este género pertenece el precursor relato de El Lazarillo de Tormes con su llano talante. El contexto histórico se ubica en el auge social de pícaros y vagabundos, lo que genera una parodia del ideal renacentista, y como la mayor felicidad es no servir a nadie, el buscavidas acoge esa directriz. Esto es Guitón Onofre. El pícaro perdido, según la versión dirigida por Luis D’Ors con interludios musicales y que narra y escenifica la historia, con ciertos altibajos, sobre una infancia desdichada y la necesidad de sobrevivir como se pueda. A toda costa, a fin de ascender peldaños, y recurriendo a malas artes con tal de avanzar. Cosas reales de ayer y de ahora mismo como han podido verse en el Festival de Teatro Clásico. En un Principal de Alicante que aplaudió de pie la tarea vista en esta producción de El Vodevil.