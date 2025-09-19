Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El desierto español de 'Sirât' que puedes visitar a unas horas de Alicante

Óliver Laxe no ha sido el único en rodar en este paraje, que tiene su propia ruta 'Jamón, jamón' en honor al filme de Bigas Luna que catapultó a Javier Bardem y Penélope Cruz

Lucía Feijoo Viera

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Filmar en el Sáhara Occidental sin tener en cuenta el consentimiento del pueblo saharahui hizo que a 'La Odisea' de Christopher Nolan recibiera las consecuentes críticas y denuncias por parte de los más concienciados con la causa saharahui, muchos de ellos también del ámbito cinematográfico, que alzaron la voz para denunciarlo. La directora Icíar Bollaín o el actor Javier Bardem fueron solo algunas de las caras más representativas que denunciaron que Nolan filmara en la ciudad de Dajla, sin permiso del pueblo saharahui. Para tratar de evitar esta situación, muchos cineastas han buscado alternativas de rodaje a la hora de contextualizar sus películas en el Sáhara o parajes desérticos. La última y más sonada últimamente, a razón de su nominación como representante de España en los premios Óscar es 'Sirât' de Óliver Laxe. La película, a pesar de estar ambientada en el Sáhara, escogió un enclave único en España que puedes visitar a unas horas en coche desde Alicante. Se trata del desierto de Los Monegros, en Aragón.

Sirât

Una imagen de 'Sirât'. / -

La produción de 'Sirât' se llevó a cabo en dos fases: La primera parte tuvo lugar entre la provincia de Teruel, y en Los Monegros (desierto que ocupa parte de las provincias de Zaragoza y Huesca). Fue allí donde se filmaron las escenas que representan el desierto del Sáhara. La aridez y el sistema montañoso de la Rambla de Barrachina simula a la perfección la geografía extrema del lugar a representar. La segunda parte del rodaje se llevó a cabo en Errachidia y Erfoud, en Marruecos, durante el pasado verano.

Otras películas rodadas en Los Monegros

  • La zaragozana Paula Ortiz ha rodado gran parte de su obra en tierra maña y precisamente dos de sus películas más aclamadas, 'De tu ventana a la mía' (2011) y 'La novia' (2015), han usado Los Monegros como escenario árido y, en su caso, también poético.
  • 'La maternal' (2022), el segundo largo de Pilar Palomero ('Las niñas') también escogió Los Monegros como escenario. La directora, también aragonesa, escogió este escenario para dar vida a las escenas rurales.
  • La ya mítica 'Jamón, jamón' de Bigas Luna que en 1992 catapultó a Penélope Cruz y a Javier Bardem. El desierto de Los Monegros fue elegido para representar el desierto marroquí.

Ruta por los paisajes de cine

Desde Turismo Los Monegros se organiza, además, una ruta orientada a poner en valor este entorno natural: 'Monegros Rodado', para los amantes del cine y la naturaleza. Según los organizadores, la ruta nace con el objetivo de poner en valor el territorio como paisaje de cine, turismo y patrimonio, para atraer la atención sobre Los Monegros como lugar de rodaje, de turismo, y de belleza natural.

Noticias relacionadas y más

"Pretende, asimismo, rendir homenaje a la figura de Bigas Luna, que tanto contribuyó al reconocimiento de este territorio. Recorrer la ruta permitirá al viajero una experiencia única, respirar la atmósfera de un rodaje mítico y descubrir un territorio auténtico". Un plan que combina senderismo, naturaleza y cultura que asegura una escapada "de cine".

