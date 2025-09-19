Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita de Estado

Felipe VI y Letizia, cumbre con los faraones en el Valle de los Reyes

El Monarca y su esposa cierran en Luxor el viaje de Estado de cinco días a Egipto

Los Reyes, en las tumbas de Ramsés V y VI, este viernes en Luxor.

Los Reyes, en las tumbas de Ramsés V y VI, este viernes en Luxor. / Casa Real / Francisco Gómez

Pilar Santos

Pilar Santos

Enviada especial a Luxor (Egipto)

La última jornada de Felipe VI y Letizia en Egipto ha discurrido en Luxor, donde este viernes han visitado varias tumbas en el Valle de los Reyes, dos misiones arqueológicas encabezadas por españoles y el museo de la ciudad. Con esta agenda han puesto el broche a la visita de Estado de cinco días, la primera del reinado.

Bajo un sol inclemente, el jefe de Estado y su esposa han llegado a la explanada del Valle, donde se han dirigido a los enterramientos de Ramsés V y VI y de Seti I, que es de las mejores conservadas y de las más largas y profundas. Está decorada con elegantes escenas pintadas sobre las paredes y también en relieve. La de Seti I es la primera tumba que tiene un techo abovedado. Está llena de diversos textos funerarios, cuyo objetivo era garantizar la transición satisfactoria al otro mundo. Los Reyes han realizado la visita a estos dos enterramientos que han sido acondicionados, a nivel de iluminación y seguridad, por empresas españolas. La iluminación tipo led permite realzar el color de los dibujos y los jeroglíficos, para admirarlos en todo su esplendor, nada que ver con la luz que arrojaban las antorchas de los egipcios que los dibujaron.

Después se han dirigido a dos excavaciones que dirigen los arqueólogos españoles Myriam Seco y José Manuel Galán. Seco les ha explicado su trabajo en el templo funerario de Tutmosis III, donde han hallado los dinteles de la casa del sacerdote Khonsu y que han permitido saber que el culto a la figura del faraón siguió activo hasta la época de Ramsés II (1279 a 1213 antes de Cristo). El proyecto lleva abierto más de 18 años.

Ministro de la reina-faraona

Todavía alguno más años, 25 en total, lleva yendo a la necrópolis de la antigua ciudad de Tebas, hoy Luxor, José Manuel Galán. Encabeza el 'proyecto Djehuty', por el nombre de ministro de Hacienda de la reina-faraona Hatshepsut. Djehuty diseñó su propia tumba como un monumento a las letras, a la escritura. Las paredes están escritas enteras con escenas de su vida como alto cargo de la administración y su vida social, con varias escenas de banquetes. Para Galán, ente los muchos objetos recuperados, le gusta especialmente citar un pizarrín que utilizó Djehuty y en el que hay un retrato frontal probablemente de la reina-faraona.

Noticias relacionadas y más

Justo al salir de la tumba, Felipe VI y Letizia han sido despedidos por los trabajadores egipcios que llevan cinco lustros colaborando con el proyecto español con un canto que decía "España y Egipto van de la mano".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
  2. Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
  3. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  4. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  5. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  6. Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
  8. TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

Aprende efectos visuales con ECAM VFX Estudio: matrícula reembolsable y software profesional gratis

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

El Ayuntamiento de Orihuela debe cuatro meses a la gestora del centro de animales

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

La Asociación de Derecho Sanitario premia a Alicante Gastronómica

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Las torres de la iglesia de Albatera: ¿una restauración o una reforma de plastilina?

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Enrique Ortolá Gilabert, Capitán Cristiano de Crevillent

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka

Así se sintió el terremoto de 7,2 que sacudió a la península rusa de Kamchatka
Tracking Pixel Contents