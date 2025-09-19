Hannibal Laguna deslumbra en Madrid con siluetas helénicas y una oda al azul del mar

Grandes volúmenes, plisados que evocan el origami y propuestas audaces protagonizan una nueva jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en la que han desfilado las firmas Hannibal Laguna, De la Cierva Nicolás e Isabel Sanchís, con colecciones donde la artesanía, la emoción y la naturaleza se convierten en hilo conductor.

El diseñador alicantino Hannibal Laguna ha apostado por una estética etérea y evocadora, con una colección inspirada en el océano y en sus infinitas tonalidades de azul, desde el petróleo hasta el zafiro, el lapislázuli o el turquesa. En sus diseños destacan los bordados de lentejuelas con forma de flores, que evocan corales marinos y se presentan con acabados líquidos y brillantes. “El azul siempre está de moda, es eterno, aunque cada temporada cambia su intensidad”, ha explicado el diseñador, quien ha celebrado el buen momento de expansión que atraviesa su firma.

Bajo el nombre Lazuliflow, la firma de moda nacida en Alicante presenta en Madrid una colección que navega entre lo real y lo simbólico, allí donde el mar y el cielo se funden. La nueva propuesta llega tras Petalscape, Sunflourish o Moonglow y supone una forma de mirar lo que perdura con ojos nuevos. Según explicó a INFORMACIÓN días antes de su desfile, "es una colección que susurra nostalgia y tradición, evocando el vaivén de las mareas y el elegante silencio que habita bajo la superficie del mar; donde la costura se convierte en rito, donde la elegancia no es norma, sino destino".

El diseñador alicantino Hannibal Laguna durante su desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid / Eduardo Parra

Su propuesta gira en torno a siluetas helénicas, trabajadas con gasas vaporosas sujetas al torso y cuerpos que incorporan caracolas en organza, buscando ese efecto visual de la espuma marina sobre las olas. Este lenguaje poético da lugar a vestidos con volúmenes delicados, que contrastan con otras siluetas más estructuradas, como las faldas abullonadas o aquellas inspiradas en el estilo New Look de Dior. Todo un homenaje a las diosas griegas que sedujeron a las estrellas de los años 40 como Elizabeth Taylor.

Más desfiles de la jornada

Por su parte, la casa de moda Isabel Sanchís ha deslumbrado con una colección que nace de un viaje a Japón, donde la arquitectura nipona y la tradición artesanal se funden con una mirada vanguardista. Así lo ha explicado a EFE la directora creativa Isabel Sanchís, quien comparte proyecto con su hija Paula Maiques: “Un viaje a Japón fue el detonante para crear esta colección que aúna artesanía y vanguardia”.

Desfile del diseñador Hannibal Laguna este viernes en el marco de la Semana de la Moda Mercedes Benz Fashion Week Madrid / J.J. Guillén

Las más de cincuenta salidas del desfile, que comenzó con una hora de retraso, dejaron ver piezas de sastrería exquisita, trajes con hombreras marcadas y vestidos vaporosos de colores suaves como verde, naranja o rosa. Todo ello, decorado con estampados y bordados basados en fresnos y murales japoneses. Los microplisados artesanales recordaban al origami, y los tonos blanco y negro, emblema de la firma, dominaron la sección de noche, donde destacaron piezas vanguardistas como un espectacular vestido de tul y silicona blanca que parecía flotar en el aire.

La pasarela, ambientada con un puente de estética oriental, supuso un desafío para las modelos, que desfilaron sobre altísimos tacones. Una de ellas necesitó incluso la ayuda del público, al quedarse su vestido enganchado en el decorado. Como es habitual en la firma valenciana, los diseños se completaron con bordados geométricos, flores impresas en 3D y técnicas artesanales, como una serie de vestidos negros sin costuras, moldeados únicamente con calor: “Conseguir la temperatura exacta y la tela adecuada ha sido todo un reto”, confesó con orgullo Isabel Sanchís.

La jornada comenzó con la firma De la Cierva Nicolás, que presentó la colección Ímpetu, con la que cierra una trilogía conceptual dedicada a explorar el viaje emocional y sensorial del ser humano. Así lo explicó su directora creativa, Dolores Nicolás, que ofreció una propuesta ingeniosa, marcada también por los grandes volúmenes y siluetas audaces, muy en sintonía con el resto de la velada.