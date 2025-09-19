Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Oh! Marlene' ofrece un concierto acústico-literario en la librería Farenheit-451 de Alicante

El evento tendrá lugar este viernes 19 a las 19 horas en la librería ubicada en Taquígrafo Martí

'Oh! Marlene' en concierto

'Oh! Marlene' en concierto / INSTAGRAM

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Las canciones de Oh! Marlene se fusionan con la literatura este viernes para ofrecer una experiencia fresca y diferente. La banda alicantina compartirá los secretos detrás de sus letras y charlará sobre sus canciones en un diálogo entre música y libros: de qué se inspiran y qué significan sus canciones y qué relación mantienen estas con lo literario en un concierto sin enchufes ni artificios. La atmósfera de la librería Fahrenheit 451 Café y Libros (C/ Taquigrafo Martí, 2) será sede de esta experiencia que tendrá lugar este viernes 19 a las 19.00 horas.

Los organizadores animan a los asistentes a participar activamente y dialogar durante el evento. Una experiencia interactiva donde la música y los libros se encuentran.

'Oh! Marlene'

Se autodefinen a sí mismos como "pop oscurito" y "una banda sin pretensiones". El conjunto independiente va consiguiendo rascar huecos en el panorama 'indie' de la provincia gracias a su música fresca, sin moldes y una voz clara, melódica y precisa acompañada por canciones que abarcan con honestidad temas tan sociales ('Será la hostia' es un claro ejemplo) como personales.

El evento en Farenheit supone una oportunidad para conocer y acercarse a los sonidos que nacen en la provincia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
  2. Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
  3. Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
  4. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  5. Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
  6. Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
  8. El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición

Frente común de las hogueras de Especial para pedir más ayudas al Ayuntamiento de Alicante

Frente común de las hogueras de Especial para pedir más ayudas al Ayuntamiento de Alicante

Herida una mujer en la Corredora de Elche tras resbalar en un vertido de aceite

Herida una mujer en la Corredora de Elche tras resbalar en un vertido de aceite

El calzado apuesta por la IA en WhatsApp para reforzar la comercialización

El calzado apuesta por la IA en WhatsApp para reforzar la comercialización

La DGT se lleva a Alicante los exámenes de conducir de Alcoy

La DGT se lleva a Alicante los exámenes de conducir de Alcoy

David Delisle, experto en ahorro: "El efectivo hace que las compras sean más difíciles y da más tiempo para reflexionar"

David Delisle, experto en ahorro: "El efectivo hace que las compras sean más difíciles y da más tiempo para reflexionar"

'Sánchez anima a los espectadores a invadir los estadios de fútbol ante una decisión arbitral injusta', por Matías Vallés

'Sánchez anima a los espectadores a invadir los estadios de fútbol ante una decisión arbitral injusta', por Matías Vallés
Tracking Pixel Contents