'Oh! Marlene' ofrece un concierto acústico-literario en la librería Farenheit-451 de Alicante

Las canciones de Oh! Marlene se fusionan con la literatura este viernes para ofrecer una experiencia fresca y diferente. La banda alicantina compartirá los secretos detrás de sus letras y charlará sobre sus canciones en un diálogo entre música y libros: de qué se inspiran y qué significan sus canciones y qué relación mantienen estas con lo literario en un concierto sin enchufes ni artificios. La atmósfera de la librería Fahrenheit 451 Café y Libros (C/ Taquigrafo Martí, 2) será sede de esta experiencia que tendrá lugar este viernes 19 a las 19.00 horas.

Los organizadores animan a los asistentes a participar activamente y dialogar durante el evento. Una experiencia interactiva donde la música y los libros se encuentran.

'Oh! Marlene'

Se autodefinen a sí mismos como "pop oscurito" y "una banda sin pretensiones". El conjunto independiente va consiguiendo rascar huecos en el panorama 'indie' de la provincia gracias a su música fresca, sin moldes y una voz clara, melódica y precisa acompañada por canciones que abarcan con honestidad temas tan sociales ('Será la hostia' es un claro ejemplo) como personales.

El evento en Farenheit supone una oportunidad para conocer y acercarse a los sonidos que nacen en la provincia.