Orihuela se suma a los macrofestivales

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela impulsa este fin de semana una ambiciosa propuesta musical bajo el nombre de Tardeada Oriolana, un macrofestival que se desarrollará hoy y mañana en el Recinto Ferial de Los Huertos. La programación arranca hoy viernes, a las 19.15 horas, con un espectáculo infantil para todos los públicos, seguido de las actuaciones de las bandas locales La Hornet y Partiendo la Pana, a partir de las 20.30. El plato fuerte llegará mañana sábado con 12 horas ininterrumpidas de música en directo, desde las 16 hasta las 4 de la madrugada. El cartel incluye a formaciones oriolanas y de la comarca, como Anicoco, Las Hienas, Deuve, Glaziar o Solar DJ, que compartirán escenario con artistas nacionales de primer nivel. Entre los nombres más destacados figuran los canarios Efecto Pasillo, conocidos por temas como Pan y mantequilla o No importa que llueva; los valencianos La Habitación Roja, con una amplia trayectoria internacional y reciente trabajo titulado Crear; el dúo madrileño Marlena, integrado por Ana y Carol; la banda vasca Shinova, que presenta su álbum El presente tras el éxito de La buena suerte; o Dorian, que llega a Orihuela con su nuevo disco Futuros imposibles.. No faltarán tampoco los oriolanos Varry Brava, formación clave del pop nacional reciente, que actuará en uno de sus últimos conciertos antes del parón temporal anunciado para este otoño. Cerrará la jornada Despistaos, con su gira Mi mejor momento, que da nombre a uno de sus últimos éxitos y resume el gran momento que atraviesa la banda. Recinto Ferial Los Huertos, Orihuela.

El metalcore de Against the Waves llega a la sala Marearock. / INFORMACIÓN

Los sonidos fuertes se adueñan de Marearock

La sala Marearock acogerá mañana, a partir de las 22 horas, una nueva cita con el metalcore de la mano de Against the Waves y Promkinks, dos bandas que están ganando fuerza en el circuito nacional por la solidez de su directo y su propuesta sonora. Against the Waves, originarios de Madrid, presentarán en directo los temas de Borealis, un álbum producido por Joey Sturgis, reconocido internacionalmente por su trabajo con bandas como Asking Alexandria o The Devil Wears Prada. Les acompañarán Promkinks, formación compuesta por músicos de diferentes procedencias que han unido fuerzas para dar forma a un proyecto con fuerte carga conceptual y un directo trabajado al milímetro. Sala Marearock, Alicante.

La gira más salvaje de Manuel Carrasco llega a la Plaza de Toros de Alicante. / INFORMACIÓN

Manuel Carrasco hace de Alicante un Pueblo Salvaje

Manuel Carrasco llega esta noche a la Plaza de Toros de Alicante, donde presentará a partir de las 21 horas su último trabajo discográfico, Pueblo Salvaje, dentro de una gira que está batiendo récords de asistencia por toda España. El concierto forma parte de un tour que ya ha pasado por escenarios tan emblemáticos como el Estadio Santiago Bernabéu, el Movistar Arena de Madrid (con dos fechas consecutivas) o grandes recintos de todo el país, todos ellos con aforos completos.

Desde su salto a la fama tras su participación en Operación Triunfo, Manuel Carrasco ha construido una trayectoria sólida que le ha llevado a ser número uno con todos sus discos de estudio y a consolidarse como una de las voces más reconocidas del pop español. Su carrera ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones, tanto por parte de la crítica como del público, con seguidores de distintas generaciones.

En sus conciertos, además de repasar sus grandes éxitos, el artista onubense suele conectar con su público a través de mensajes que apelan a la empatía y a las emociones compartidas. Plaza de Toros de Alicante.

El Caribefunk arranca la gira de su próximo disco en Alicante. / INFORMACIÓN

El Caribefunk desgrana su futuro nuevo álbum

Todavía falta un tiempo para conocer las nuevas canciones de El Caribefunk, pero el grupo arranca hoy una gira internacional que moverá su música afrocaribeña y funk por todo el globo. Su primera parada es en la Stereo de Alicante. Una ciudad que siempre acoge con ganas su propuesta. Sala Stereo, Alicante.