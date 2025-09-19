Las propuestas teatrales para disfrutar en la provincia este fin de semana

Entre el siglo de oro y las leyendas del Cid

La novena edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante sigue en marcha en el Teatro Principal de Alicante. Esta noche se interpretará la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, bajo la dirección de Lluís Elías y la interpretación de Antonio Campos (20.30 horas).

Imagen del espectáculo "La loca historia del Siglo de Oro". / INFORMACIÓN

La loca historia del Siglo de Oro toma mañana el relevo con un espectáculo que dibuja la historia de España durante esos casi dos siglos, en un viaje donde unos cómicos presentan diferentes personajes e historias marcadas por la revisión de un país con muchas luces y sombras (20 horas).

"La Reina Brava", la nueva producción de Las niñas de Cadiz. / INFORMACIÓN

Finalmente, este domingo se sube al escenario la nueva producción de Las niñas de Cádiz, La Reina Brava, una tragedia cómica con tintes shakesperianos y con reminiscencias del viejo romancero castellano (19 horas).

Una imagen de archivo de una edición anterior de la Mostra de Teatre. / INFORMACIÓN

Escaparate para el talento ilicitano

Mostra Dama d’Elx Lugar: Gran Teatro Fecha: Hasta el 27 de septiembre Precio: 2 euros

Una oportunidad única para ensalzar el talento local. La Mostra Dama d’Elx se erige como un escaparate para las compañías de teatro amateurs de la localidad, donde una docena de producciones se subirán al Gran Teatro hasta el sábado 27 de septiembre. Esta noche se subirá al escenario la compañía Teharto Teatro, que representarán la comedia Ático con vistas... al caos de Toni Ruiz (20 horas). Mañana sábado, la programación continuará con otra comedia, este caso llevada a escena por la compañía Noktumbra Teatro. Se trata de Rinder por la gracia de Dios, un trabajo de José Juan Pérez Maciá (20 horas). Para terminar la semana, Calandraca Teatro estrenará el domingo Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, una obra de teatro de José Martín Recuerda, escrita en 1970 y estrenada en 1977 (20 horas).

Imagen promocional de la obra A que voy yo y lo encuentro. / INFORMACIÓN

Pequeñas historias sobre madres e hijas

A que voy yo y lo encuentro Lugar: Teatro Wagner de Aspe Fecha: Domingo 21, 19.30 horas Precio: 8 euros

La relación madre e hija, tan intensa y plagada de frustraciones y de emociones fronterizas, se plasma en A que voy yo y lo encuentro a través de varias piezas cortas, salpicadas de otras más breves y evocadoras canciones en una obra musical diseñada para dos actrices y dos músicos. Canciones, texto y voces para madres que fueron criadas en el milenio pasado y que han educado a sus hijas como han podido, entre el escándalo y el desconcierto. E hijas que pretenden educar por la senda de la tolerancia y la libertad, pero con sentimiento de culpa.