Canciones nuevas y de siempre
Tamara celebra en Badajoz sus 25 años cantando boleros
Ofrece un concierto al piano en el teatro López de Ayala mañana sábado, a las 21.00 horas
La reina del bolero presenta mañana sábado, 20 de septiembre, en el teatro López de Ayala de Badajoz su espectáculo 'Piano y voz', dentro de su nueva gira con la que celebra 25 años de música y en la que también estrenará en directo sus nuevas canciones.
Tamara vive un momento muy especial. En 2025 la artista celebra su 25 aniversario de carrera musical. En su espectáculo, la cantante interpreta sus nuevas canciones y también habrá hueco para repasar los grandes éxitos de su carrera y homenajear algunas de las composiciones que forman parte de la historia de la música de este país.
Así, Tamara presenta un show íntimo en el que conecta con el público de una forma cercana y emocionante. En 'Piano y voz', la cantante Tamara interpreta sus grandes éxitos poniendo el protagonismo en su voz, sin artificios, acompañada únicamente de su inseparable piano. Una puesta en escena impecable, envolvente y que atraviesa al espectador desde los primeros acordes.
Su concierto será además la oportunidad de escuchar en directo los nuevos temas que formarán parte de su último trabajo discográfico, como los recién estrenados 'Un paso más' y 'Bésame” o las tres versiones de 'Ese hombre', 'Señora' y 'Mi amante amigo', canciones escritas por el maestro Manuel Alejandro y que fueron interpretadas por la gran Rocío Jurado.
Con Francisco
La artista, que además acaba de estrenar el single 'La Nave del Olvido' a dúo con el cantante Francisco, vive con ilusión esta nueva etapa de su carrera. Su voz sobrecogedora y su capacidad para reinterpretar clásicos con elegancia y frescura, la ha llevado a ganarse el cariño de sus fans y el respeto de la crítica. Ahora, Tamara celebra sus 25 años de música ofreciendo un espectáculo que no te dejará indiferente.
Las entradas para este concierto están a la venta a 27 euros.
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
- Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición