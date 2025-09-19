Tamara celebra en Badajoz sus 25 años cantando boleros

La reina del bolero presenta mañana sábado, 20 de septiembre, en el teatro López de Ayala de Badajoz su espectáculo 'Piano y voz', dentro de su nueva gira con la que celebra 25 años de música y en la que también estrenará en directo sus nuevas canciones.

Tamara vive un momento muy especial. En 2025 la artista celebra su 25 aniversario de carrera musical. En su espectáculo, la cantante interpreta sus nuevas canciones y también habrá hueco para repasar los grandes éxitos de su carrera y homenajear algunas de las composiciones que forman parte de la historia de la música de este país.

Así, Tamara presenta un show íntimo en el que conecta con el público de una forma cercana y emocionante. En 'Piano y voz', la cantante Tamara interpreta sus grandes éxitos poniendo el protagonismo en su voz, sin artificios, acompañada únicamente de su inseparable piano. Una puesta en escena impecable, envolvente y que atraviesa al espectador desde los primeros acordes.

Su concierto será además la oportunidad de escuchar en directo los nuevos temas que formarán parte de su último trabajo discográfico, como los recién estrenados 'Un paso más' y 'Bésame” o las tres versiones de 'Ese hombre', 'Señora' y 'Mi amante amigo', canciones escritas por el maestro Manuel Alejandro y que fueron interpretadas por la gran Rocío Jurado.

Con Francisco

La artista, que además acaba de estrenar el single 'La Nave del Olvido' a dúo con el cantante Francisco, vive con ilusión esta nueva etapa de su carrera. Su voz sobrecogedora y su capacidad para reinterpretar clásicos con elegancia y frescura, la ha llevado a ganarse el cariño de sus fans y el respeto de la crítica. Ahora, Tamara celebra sus 25 años de música ofreciendo un espectáculo que no te dejará indiferente.

Las entradas para este concierto están a la venta a 27 euros.