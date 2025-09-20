Beatriz Aracil: "Se está haciendo un buen trabajo para crear espacios culturales en Alicante"

La Universidad de Alicante sigue apostando por dar difusión a la literatura vinculada con América Latina. La directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB), Beatriz Aracil, presentó esta semana la programación para el primer trimestre del curso académico, incluyendo veinticinco actividades entre las que se encuentran seminarios, conferencias académicas y literarias, un simposio y visitas de escritoras y escritores.

Para abordar las novedades de esta nueva temporada del proyecto institucional vinculado a la UA, hablamos con su directora, Doctora en Filología Hispánica y Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Además, es especialista en literatura hispanoamericana colonial, cuyas principales líneas de investigación giran en torno al teatro virreinal, la Crónica de Indias y, de forma más amplia, a las relaciones entre la literatura y la historia en América Latina hasta la época actual.

Estrenan este año un ciclo sobre literatura contra la violencia de género. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Ha sido una propuesta conjunta entre el Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Universidad y el CeMaB, con la colaboración del Vicerrectorado de Igualdad. La idea nace a raíz de la lectura del libro Comparecencia (in)voluntaria, de Marisol García Walls. Este texto es un ejercicio literario, no exactamente una novela, en el que la autora convierte en literatura su propia declaración por asalto y violación en México, realizada hace más de una década. El libro refleja, además del testimonio personal, lo que supone para una mujer enfrentarse a la burocracia legal en un país como México, donde la víctima acaba siendo, en muchos casos, culpabilizada o puesta en duda constantemente.

En segundo lugar, también desarrollaremos una actividad dedicada a la dramaturga española Beatriz Cabur, autora de la Trilogía de la Maternidad, que aborda la violencia obstétrica y la violencia hacia la mujer en el contexto del embarazo y el parto. Creemos que era necesario incluir esta vertiente de la violencia de género de la que, afortunadamente, se está empezando a hablar más. Por eso queríamos articular ambas sesiones durante la semana del 25 de noviembre, aunque nosotros ocuparemos los días 20 y 27, para respetar las actividades del Vicerrectorado de Igualdad.

Siguen apostando por dar cabida a la cultura en sus diferentes géneros, independientemente de la época del texto.

Para nosotros es fundamental abarcar todos los géneros y todas las épocas. A menudo, el público se sorprende de lo interesante que puede ser un periodo desconocido, como el de los virreinatos. En la Semana de la Mujer Escritora, por ejemplo, hemos tenido actividades sobre Sor Juana Inés de la Cruz, una autora clave del Barroco, y Carolina Coronado, una figura del Romanticismo en España. Luego pasamos a autoras actuales como Berta García Faet, que es una de las voces más destacadas en la poesía española contemporánea. Queremos generar diálogo entre épocas y entre géneros. No solo poesía y narrativa, sino también teatro, ensayo, narrativa breve… Especialmente en América Latina, el teatro cumple una función social fundamental. Y por eso tiene tanto peso en nuestra programación.

¿Hay alguna preocupación por el lugar que ocupa la literatura hispanoamericana en los planes de estudio actuales?

Sí, y es grave. La literatura hispanoamericana está desapareciendo de los planes de estudio en España. En secundaria y bachillerato hay un vacío creciente. Nosotros no podemos cambiar el sistema educativo, pero sí podemos dar herramientas al profesorado. Muchos profesores están incorporando textos alternativos que les damos, que no están en los manuales, pero que sí son útiles para su labor docente. De ahí también nace el Seminario de literatura hispanoamericana en el aula, que ya va por su séptima edición.

¿Por qué está ocurriendo este desplazamiento de la literatura hispanoamericana?

Creo que hay varios factores. Por un lado, una concepción errónea del canon, que lleva a pensar que si incluyes a García Lorca, no puedes incluir a Neruda o a García Márquez. Esa necesidad de seleccionar lleva a eliminar autores clave del continente. Por otro lado, hay desconocimiento sobre la literatura actual y también cierta saturación. Como hay tanto donde elegir, muchos se repliegan a lo conocido: autores españoles clásicos. Además, se han reducido las lecturas obligatorias. En segundo de bachillerato, por ejemplo, creo que hay tres. ¿Qué eliges? Es muy difícil. Pero también es una pérdida cultural tremenda.

Beatriz Aracil, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Esto sucede en un momento donde los jóvenes leen más que nunca.

Leen mucho, en todos los formatos. Siguen leyendo en papel, pero también online. Es cierto que la literatura anglosajona tiene mucha presencia, sobre todo por su capacidad de moverse bien en redes y en plataformas como TikTok o Instagram. Sin embargo, también hay un fenómeno positivo: las editoriales se han abierto a publicar autores de distintos países, y gracias al ebook o a las redes, esos libros circulan más fácilmente. También hay una producción literaria de gran calidad, con nuevas temáticas y formas de expresión, tanto en narrativa como en poesía. Y eso está generando círculos de lectura muy diversos y ricos.

Si algo destaca en sus programaciones es la presencia destacada de autoras. ¿Es algo intencional?

Sí y no. Es decir, por un lado, sí hemos aprovechado fechas y temas para destacar la escritura de mujeres. Pero no estamos “rellenando” con autoras menores, sino visibilizando figuras fundamentales que ya estaban ahí. Por otro lado, es cierto que hoy en día muchas de las propuestas más innovadoras en narrativa, poesía o teatro están viniendo de autoras. No siempre con temáticas nuevas, pero sí tratadas desde una perspectiva diferente, más cercana a nuestra realidad. Un buen ejemplo es Beatriz Cabur con su Trilogía de la maternidad, o autoras indígenas que están publicando poesía bilingüe en redes, traduciendo sus idiomas para que no queden en el olvido.

Hay autoras actuales que buscan decir lo inefable a través de sus obras. Antes, este concepto se aplicaba a temas como el amor místico. Se hablaba de San Juan de la Cruz, por ejemplo, y de la imposibilidad de explicar la experiencia de unión con lo divino. Pero ¿cómo trasladar a la literatura experiencias tan traumáticas como una violación o un asesinato por violencia de género? ¿Cómo asumir una experiencia así y convertirla en materia literaria sin traicionarla? Pues hay mujeres que están haciendo un trabajo muy valiente en ese sentido.

Es el caso de Cristina Rivera Garza con El invencible verano de Liliana, por ejemplo.

Por supuesto. Lo que narra en ese libro es muy potente: recupera el diario de su hermana, asesinada hace más de veinte años, para intentar entender qué ocurrió. Qué llevó a su expareja a matarla y qué provocó que ese caso nunca se cerrara judicialmente, a pesar de que se sabía quién era el culpable. Es una narrativa híbrida, donde se mezcla la investigación, el diario original y la reflexión. La literatura ahí no está para embellecer el trauma, sino para nombrar lo que no tiene nombre y generar pensamiento.

Para terminar, me gustaría preguntarle por la actualidad. En concreto, por el caso de la librería 80 Mundos. ¿Qué le pareció la respuesta social que generó?

Me pareció excelente. En Alicante se ha trabajado mucho y muy bien en las últimas décadas para crear espacios culturales de referencia. Y 80 Mundos, sin duda, lo ha sido y lo sigue siendo. El trabajo que están haciendo ahora las nuevas responsables es admirable. Han recogido el testigo y lo han actualizado. Han logrado conectar con generaciones jóvenes, con personas de 20, 30 o 40 años que sienten que la librería es también suya. Este movimiento de defensa de la librería no surge de la nada. Es el resultado de muchos años de trabajo serio.

80 Mundos no solo acerca lo mejor de la literatura que se está publicando en el mundo, sino que también da voz a autoras y autores locales, organiza encuentros, crea comunidad lectora. Es un centro de pensamiento, un espacio donde pasan cosas. Y además, no están solas. El Instituto Juan Gil-Albert, la Sede Ciudad de Alicante, la Fundación Mediterráneo… todos ellos están contribuyendo a que Alicante tenga una vida cultural intensa. Hoy en día, prácticamente cualquier día de la semana hay algún evento literario en la ciudad. Eso es impagable.