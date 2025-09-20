El corto alicantino ‘Maruja’ competirá en el Festival de San Sebastián para dar voz a la soledad de los mayores

El cortometraje ‘Maruja’, producido en Alicante dentro de la campaña municipal Tenlos en cuenta para sensibilizar sobre la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido seleccionado para competir en el Festival de San Sebastián, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama nacional. La obra, dirigida por el cineasta alicantino Álvaro García Company, es uno de los seis finalistas de la sección oficial de cortometrajes y se presentará el lunes 22 de septiembre en la capital guipuzcoana. Los ganadores se conocerán el sábado 27.

Una historia sobre la soledad

La obra cuenta la vida de Maruja, una mujer de 80 años interpretada por María José Alfonso, que tras la pérdida de su marido afronta días sin contacto humano. Solo las llamadas ocasionales de una teleoperadora le permiten combatir la soledad no deseada, un problema social creciente que también afecta a muchas personas mayores en Alicante.

Alicante lleva la soledad no deseada al Festival de San Sebastián / INFORMACIÓN

Éxito en festivales

El cortometraje ha sido seleccionado ya en 74 certámenes nacionales e internacionales y suma 13 premios. Para la concejala de Mayores, Begoña León, este reconocimiento “da una gran visibilidad a una realidad que nos concierne a todos y contribuye a nuestros esfuerzos por erradicarla a través de diversas actuaciones”.

Una campaña impulsada en Alicante

‘Maruja’ forma parte de la campaña ‘Tenlos en cuenta’ puesta en marcha por el Ayuntamiento de Alicante con la colaboración de Grupoidex y su central de producción Racords Films. La iniciativa busca concienciar sobre la soledad de los mayores y fomentar el compromiso ciudadano. El cortometraje está disponible en la web tenlosencuenta.es.

León explica que la campaña “se enmarca dentro de las distintas acciones que desde el Ayuntamiento llevamos a cabo para contribuir a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores”. Y añade: “Hemos duplicado las actividades, cursos y talleres que muy pronto empezarán en nuestros centros de mayores y en breve también pondremos en marcha un programa específico que prestará un equipo multidisciplinar, para acompañar a las personas mayores en sus barrios, detectar casos de riesgo, realizar visitas a domicilio, apoyar en su socialización y organizar actividades para recuperar el contacto con su entorno”.

Alicante en el festival de cine de San Sebastián

La presencia del corto en el certamen donostiarra demuestra que desde Alicante también se pueden generar proyectos culturales capaces de competir con los mejores, utilizando el cine para poner voz a una realidad incómoda como la soledad de los mayores.