Manuel Carrasco conquista Alicante con una noche de tradiciones y solidaridad

La Plaza de Toros de Alicante vivió este viernes una de esas veladas que quedarán grabadas en la memoria colectiva. Ante miles de personas que llenaron el recinto hasta la bandera, Manuel Carrasco desplegó todo su talento y carisma en un concierto que fue mucho más que un repaso a sus grandes éxitos: fue un encuentro íntimo y a la vez multitudinario, un canto a la vida, a la esperanza y a la cultura alicantina.

Manuel Carrasco cumple el sueño de Juan y Yolanda en su concierto en Alicante / INFORMACIÓN

Desde los primeros acordes, el público acompañó al artista en un recorrido vibrante por su repertorio, coreando canciones que ya forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Pero Manuel no se limitó a cantar: hizo de Alicante protagonista, con guiños a sus tradiciones, palabras de cariño a su gente y una complicidad constante que convirtió la noche en un homenaje a la ciudad.

En medio de concierto, decidió sacarse de la manga una canción donde relucían todos los clásicos alicantinos: la Santa Faz, las Hogueras, la explanada de España e incluso el Peret. Tampoco renunció a abordar uno de los problemas generalizados de la localidad, el calor, pero lo hizo con un tono bromista que levantó risas entre los presentes. Hay artistas que deberían aprender de Manuel, pues personaliza los conciertos para que sus seguidores puedan tener un mejor sabor de boca.

Canción de Manuel Carrasco para Alicante / C. P.

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando subió a un niño al escenario, arrancando sonrisas y aplausos que reflejaban la ternura del instante. Un abrazo a alguien que te admira es un pequeño gesto que puede marcar la diferencia. Y en eso Manuel Carrasco está lleno de humanidad. Una cercanía que se refleja desde el escenario, pero también la proyecta fuera de él. Tras dos horas y cuarto de actuación, y pese al cansancio de desgarrarse el alma en un concierto que muchos focos apuntando, sacó tiempo para atender a una pareja cuyo deseo era poder hacerse una foto con él.

Manuel Carrasco desata la locura en la plaza de toros de Alicante / Rafa Arjones

El sueño de Juan y Yolanda era poder darle un abrazo a su ídolo antes de que se les acabase el tiempo. Él sufre esclerosis lateral bulbar y ella afronta un cáncer de pulmón con metástasis cerebral. Una situación que referencia ron en un video lanzado en redes que se hizo viral. Por ello, en cuanto el staff del cantante lo vio, se puso rápidamente con ellos para deleitarles con ese detalle. "Es de una calidad humana maravillosa, no hay nadie como él y nos ha hecho muy felices" expresó Juan a este periódico tras conseguir el ansiado abrazo con el onubense.

Un hecho que refleja la importancia que tiene la música, capaz de empoderar a quien la escucha, siendo influenciados por artistas que plasman en sus canciones un sentido de la vida. El poder del arte, la capacidad de conocer a tus ídolos y todo ello, sin perder de vista la música como bandera de esa forma de vivir el presente. Porque Manuel Carrasco no solo cantó: acarició con su música el alma de Alicante, que lo ovacionó como a una auténtica leyenda. Y la humanidad del cantante, que salió de Operación Triunfo, dejó claro que la fama le ha dado notoriedad, pero sigue igual de cercano que cuando no se dedicaba a cantar. Artistas como él hay pocos.