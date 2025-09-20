Mario Vilau arrasa en Algemesí

La final del segundo Circuito Valenciano de Novilladas tiene desde este sábado un firme candidato que seguro que entra en esa terna final. Se llama Mario Vilau y es natural de Hospitalet de Llobregat. Este sábado cortó tres orejas en Algemesí dando una lección de lo que significa querer ser torero. Sus dos faenas tuvieron la entrega, el valor y la ambición que necesita todo aquel que quiere ser figura del toreo. La novillada de Osborne, bien presentada dio un juego desigual aunque destacó por el buen fondo. Santiago Esplá hizo frente a un lote poco lucido. Mostró su gran repertorio y variedad pero no cortó nada. Por su parte, Nacho Torrejón también tuvo una actuación destacada mostrando su buen concepto de toreo clásico y cortando una oreja al quinto. La final del certamen se celebrará el próximo sábado 4 de octubre en Villena.