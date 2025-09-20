Mario Vilau arrasa en Algemesí
Tres orejas para el torero de Hospitalet en la final del segundo Circuito Valenciano de Novilladas
La final del segundo Circuito Valenciano de Novilladas tiene desde este sábado un firme candidato que seguro que entra en esa terna final. Se llama Mario Vilau y es natural de Hospitalet de Llobregat. Este sábado cortó tres orejas en Algemesí dando una lección de lo que significa querer ser torero. Sus dos faenas tuvieron la entrega, el valor y la ambición que necesita todo aquel que quiere ser figura del toreo. La novillada de Osborne, bien presentada dio un juego desigual aunque destacó por el buen fondo. Santiago Esplá hizo frente a un lote poco lucido. Mostró su gran repertorio y variedad pero no cortó nada. Por su parte, Nacho Torrejón también tuvo una actuación destacada mostrando su buen concepto de toreo clásico y cortando una oreja al quinto. La final del certamen se celebrará el próximo sábado 4 de octubre en Villena.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El Gobierno acelera el proyecto para desmantelar las vías de la costa en la zona sur de Alicante
- TM Tower da el pistoletazo de salida para su comercialización en Benidorm con viviendas que pueden llegar a los 3,5 millones de euros
- Una alumna de Alicante trasladada en ambulancia desde el instituto al hospital tras sufrir una lipotimia por el calor
- Luto en Moros y Cristianos y en el Elche CF por la muerte de Gaspar Sempere Valero
- El derribo del Grupo de Empresa saca a la luz restos de las Eras de la Sal de Torrevieja de 1776
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy