El comediante campeador

Cid ★★½ Texto e interpretación: Antonio Campos

Narra, comenta a veces e interpreta personajes, como jóvenes, ancianos, nobles, plebeyos, mujeres, monjes o soldados, en Cid, según lo esencial de la historia y la leyenda en el ámbito de un teatro popular sin circular, salvo ciertas excepciones, por la grandilocuencia dramática. Es la variada capacidad expresiva del único intérprete. Un bululú de los siglos XVI y XVII, o comediante de hoy que cambia la voz, los gestos y el vestuario conforme a las necesidades de las escenas. En esa línea cumplimenta su labor el albaceteño Antonio Campos, al que hemos visto en varias ocasiones. Campos emula al Brujo, con las lógicas diferencias, y expone algunas de sus típicas frases. Se dirige al público desde su postura como actor que representa breves situaciones y cambios de papeles. Y airea versátiles dotes de evocador de imágenes que ofrece alas a la tradición oral.

El caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar fue el Cid Campeador, quien se hizo célebre por sus victoriosas campañas contra los musulmanes durante la reconquista del reino de Valencia. Acusado injustamente de traición, Rodrigo liquida en duelo al padre de su amada Jimena. Ella lo rechaza y se encierra en un convento. He ahí las intrigas palaciegas, más desafíos y el destierro. Hazañas militares y hechos por parte de la recia figura de Campos. El texto y la dramaturgia son de él bajo la meticulosa dirección de Lluís Elías. El protagonista habla ligeramente sobre el proceso creativo y la documentación necesaria para elaborar esta personal versión. La vida del Cid en un ambiente convulso con batallas entre moros y cristianos, entre cristianos o entre unos moros contra otros. El tono de comedia adquiere, sí, tonalidades épicas en algunos pasajes y una fuerza visual gracias al diseño de luces de Chiqui Ruiz. Antonio Campos es el peso mayor de un espectáculo con la bella música folk en vivo de La Musgaña, que da relieve a la obra ofrecida en un Principal de Alicante que alberga aún al Festival de Teatro Clásico.