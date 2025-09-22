El poder del arte

La loca historia del Siglo de Oro ★★½ Autor y director: Javier Uriarte

El Siglo de Oro fue un período de apogeo cultural y artístico que abarcó desde finales del siglo XVI hasta fines del XVII. Testigo de un florecimiento en la literatura, el arte y la música. Así, dos parejas de comediantes llevan a efecto este familiar espectáculo en el que se dibuja el contexto de la época, entre otros asuntos. El impulso del Imperio español, especialmente bajo los reinados de Carlos I y Felipe II, y pese al esplendor cultural, hubo una transición y decadencia política y económica que se empezó a manifestar durante el reinado de Felipe III. De tal manera, La loca historia del Siglo de Oro busca divertir y la interacción con los asistentes. Desfila una amplia serie de tipos como nobles, plebeyos, reyes, súbditos, clérigos, pícaros, príncipes, pintores o dramaturgos. Retratan y narran los diferentes acontecimientos con rasgos de sátira y estableciendo similitud con la realidad de ahora.

La autoría, la dramaturgia y la dirección son de Javier Uriarte, y el reparto lo conforman Lola Sánchez, Dani Jaén, Roberto Calle y Cristina Zarandieta en función de las exigencias que el montaje requiere. Las compañías extremeñas La Escalera de Tijera y Z Teatro se emplean a fondo para combinar diversas disciplinas artísticas con diseño de iluminación de Gustavo Varas. Sale a flote un teatro-circo con el universo del payaso y sus expresiones. Acrobacia, malabares, el viejo y siempre joven espíritu de la comedia del arte italiana y la sencilla y atractiva composición musical en directo de Balta Cano. Y funciona la desmitificación de personajes y de hechos de la historia de España con visión crítica y juguetona. El brillo y las sombras sociales a la vez en una ágil escenificación que homenajea el papel transformador, cómico y emotivo del arte. Se cuestiona la ambición de poder y consta la lucha por la supervivencia y la defensa de las mujeres. Aspectos que, decíamos, componen una parte del paisaje actual. El público lo pasó bien en el Principal de Alicante, en el Festival de Teatro Clásico.