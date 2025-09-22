El crítico del vino José Peñín presenta sus memorias en el restaurante Maestral de Alicante

La guía Peñín, que premia y reconoce a los mejores vinos, es famosa internacionalmente y su creador, José Peñín, estará el próximo viernes 26 de septiembre como protagonista de la segunda edición de los Encuentros Culinarios de Vinos y Letras, una serie de eventos que maridan vino, gastronomía y literatura. En este ciclo, organizado por la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino de la Universidad Miguel Hernández, la Escuela de Catas de Alicante, Vectalia y el Restaurante Maestral, el experto enológico José Peñín presentará su libro Mis memorias del vino.

Tras el éxito del primer encuentro, el Restaurante Maestral de Alicante será el punto de encuentro para una comida especial, que comenzará a partir de las 14 horas, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer la trayectoria de una de las figuras más influyentes en el mundo del vino español. Mis memorias del vino, la obra que José Peñín compartirá con los asistentes, es un relato autobiográfico que combina sus vivencias personales con la evolución de la cultura del vino en España.

A través de este libro, Peñín recorre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los divulgadores más respetados del sector, y comparte reflexiones sobre su visión y pasión por el vino. Una reputación forjada en gran parte gracias a la Guía Peñín. Convertida en la referencia indispensable para profesionales y aficionados, esta guía ha alcanzado un prestigio inigualable por su rigurosidad e independencia. En ella, Peñín comparte reflexiones sobre su visión y pasión por el vino, mostrando cómo su trabajo ha sido fundamental para que la enología española sea reconocida a nivel mundial.

Para acompañar la jornada, el equipo de cocina de Maestral ha diseñado un Menú Degustación alicantino con vinos DOP Vinos de Alicante, inspirado en la trayectoria del protagonista, con un precio de 45 euros. El menú consta de una selección de platos como coca alicantina de mollitas, tomate con salazones, foiet con turrón y melocotón, merluza sobre arroz negro o carpaccio de pera al vino como postre.

Cada uno de estos platos estará maridado con vinos seleccionados especialmente para la ocasión, como Arbui tinto, Casa Agrícola blanco y Cesilia Rosé, prometiendo una experiencia sensorial completa para los amantes de la buena mesa y la viticultura.

Después de la comida, los asistentes podrán disfrutar de una tertulia con José Peñín sobre su libro, del cual se podrán comprar ejemplares para su posterior firma. Las personas interesadas en asistir a este evento deberán realizar la correspondiente reserva a través del teléfono 965 26 25 85 o enviando un correo electrónico a eventos@maestral.es.