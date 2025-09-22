"Habitar las sombras", un recorrido por la memoria y el claroscuro en el IVAM

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) inaugura el próximo 25 de septiembre la exposición Habitar las sombras, una propuesta comisariada por Blanca de la Torre y Rosa Castells que podrá visitarse hasta el 18 de enero de 2026. La muestra reúne obras de artistas nacionales e internacionales de referencia, y propone un recorrido por el simbolismo del blanco y negro como lenguaje visual ligado a la memoria colectiva e individual.

La exposición cuenta con la aportación de artistas destacados como Gabriele Basilico, Bernd & Hilla Becher, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Chema Madoz, William Klein, Cindy Sherman y Susana Solano, entre otros. Junto a ellos, también participan los artistas alicantinos Rosana Antolí, Pablo Bellot y Pepe Calvo.

Según la directora del IVAM y comisaria de la muestra, Blanca de la Torre, el recorrido se adentra en “aquello que permanece en penumbra, donde los claroscuros encapsulan nociones vinculadas a la memoria”. Las obras seleccionadas proceden tanto de la colección del IVAM como del MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante), incluyendo fondos de la Colección Michael Jenkins y Javier Romero, así como de la Fundación Mediterráneo.

Una foto del artista alicantino Pepe Calvo / INFORMACIÓN

La muestra gira en torno al uso del blanco y negro, no solo como recurso estético, sino como una expresión simbólica de la memoria, la ausencia, el paso del tiempo y los silencios. La coordinadora Yolanda Franco subraya que “el uso de las sombras como herramienta narrativa permite contar historias en las que símbolos y analogías representan realidades complejas”.

Habitar las sombras se presenta como una de las dos grandes propuestas del IVAM para esta temporada, junto a la exposición Kara Walker. Burning Village, comisariada por Rosa Castells, que también se inaugura el 25 de septiembre y su emplazamiento se prolongará hasta el 22 de febrero del próximo año. Ambas muestras establecen un diálogo en torno al uso simbólico de la oscuridad y el blanco y negro como territorios de reflexión crítica.