"Habitar las sombras", un recorrido por la memoria y el claroscuro en el IVAM

La muestra se inaugura el próximo 25 de septiembre y cuenta con la participación de artistas alicantinos como Rosana Antolí, Pablo Bellot y Pepe Calvo

Una obra de la artista catalana Susana Solano

Una obra de la artista catalana Susana Solano / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) inaugura el próximo 25 de septiembre la exposición Habitar las sombras, una propuesta comisariada por Blanca de la Torre y Rosa Castells que podrá visitarse hasta el 18 de enero de 2026. La muestra reúne obras de artistas nacionales e internacionales de referencia, y propone un recorrido por el simbolismo del blanco y negro como lenguaje visual ligado a la memoria colectiva e individual.

La exposición cuenta con la aportación de artistas destacados como Gabriele Basilico, Bernd & Hilla Becher, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Chema Madoz, William Klein, Cindy Sherman y Susana Solano, entre otros. Junto a ellos, también participan los artistas alicantinos Rosana Antolí, Pablo Bellot y Pepe Calvo.

Según la directora del IVAM y comisaria de la muestra, Blanca de la Torre, el recorrido se adentra en “aquello que permanece en penumbra, donde los claroscuros encapsulan nociones vinculadas a la memoria”. Las obras seleccionadas proceden tanto de la colección del IVAM como del MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante), incluyendo fondos de la Colección Michael Jenkins y Javier Romero, así como de la Fundación Mediterráneo.

Una foto del artista alicantino Pepe Calvo

Una foto del artista alicantino Pepe Calvo / INFORMACIÓN

La muestra gira en torno al uso del blanco y negro, no solo como recurso estético, sino como una expresión simbólica de la memoria, la ausencia, el paso del tiempo y los silencios. La coordinadora Yolanda Franco subraya que “el uso de las sombras como herramienta narrativa permite contar historias en las que símbolos y analogías representan realidades complejas”.

Habitar las sombras se presenta como una de las dos grandes propuestas del IVAM para esta temporada, junto a la exposición Kara Walker. Burning Village, comisariada por Rosa Castells, que también se inaugura el 25 de septiembre y su emplazamiento se prolongará hasta el 22 de febrero del próximo año. Ambas muestras establecen un diálogo en torno al uso simbólico de la oscuridad y el blanco y negro como territorios de reflexión crítica.

