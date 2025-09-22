El MARQ localiza en Rojales una de las primeras basílicas cristianas de la provincia

La octava campaña del Plan de Excavaciones del MARQ en el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales, desarrollada durante las tres primeras semanas de septiembre, ha concluido con hallazgos de gran relevancia, entre los que destaca la posible identificación de uno de los edificios religiosos rurales más antiguos de Alicante. Además, la antigüedad del conjunto añade un valor excepcional a la excavación, ya que refuerza la hipótesis de estar ante una de las primeras estructuras cristianas rurales identificadas en la provincia.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitado este lunes el enclave arqueológico, convertido en un referente internacional en el estudio del periodo bizantino. En campañas anteriores, el yacimiento ya sorprendió con el descubrimiento de una necrópolis y el desarrollo de novedosos estudios antropológicos, paleopatológicos y genéticos en colaboración con el prestigioso Instituto Max Planck de Alemania.

Teresa Ximénez de Embún muestra el hallazgo ubicado en el Cabezo del Molino de Rojales / INFORMACIÓN

Bajo la dirección de Teresa Ximénez de Embún y Juan Antonio López Padilla desde 2018, la excavación de este año ha sacado a la luz los restos de un edificio cuya planta y tipología recuerdan a las primeras basílicas cristianas, comparables en dimensiones a las actuales ermitas. Este hallazgo podría suponer la documentación, por primera vez, de un conjunto funerario completo, integrado por dos áreas de enterramientos y una edificación religiosa asociada.

Durante su visita, Navarro estuvo acompañado por el director del MARQ, Manuel Olcina, y por la codirectora de la excavación, Teresa Ximénez de Embún. El diputado subrayó la importancia de este descubrimiento y reiteró el compromiso de la Diputación de Alicante con la investigación arqueológica, destacando que “este programa tiene como objetivo documentar y profundizar en el conocimiento científico de los hallazgos, así como avanzar en la comprensión de las civilizaciones que habitaron este territorio”.