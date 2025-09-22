El Muelle Live se inaugura oficialmente en Alicante con un rotundo éxito: Música, fiesta y cultura frente al mar

La esperada inauguración de El Muelle Live el pasado sábado 20 de septiembre ha registrado un gran éxito de público y ambiente, mostrando las grandes condiciones de este nuevo espacio para posicionarse como un referente cultural y de ocio en la ciudad de Alicante.

Más de 2.100 personas acudieron a la inauguración oficial, disfrutando de una noche única frente al mar, en más de 5 horas repletas de actividades.

La localización, en el Muelle 12 de Levante del Puerto de Alicante, ofreció un escenario inmejorable: el Mediterráneo como fondo, la brisa marina como compañera y el Castillo de Santa Bárbara presidiendo una noche para el recuerdo.

Un público diverso, desde grupos de amigos hasta familias con niños, pasando por jóvenes y adultos de todas las edades, se dio cita en esta velada que combinó música, espectáculo, arte, gastronomía y experiencias, reflejando la vocación del recinto de ser un lugar vivo, abierto y plural. La cultura, el buen ambiente y la cuidada estética del recinto convirtieron la inauguración en un viaje irrepetible.

El programa de actividades incluyó un cóctel de bienvenida y barra libre, las exposiciones de pintura de Pepo Cantos y Marina Iborra, y de escultura de Roy Ledgard, sesión dj a cargo de AMA Aquellos Maravillosos Años, performance de teatro aéreo y animación de Roberto Estrada, maquillaje por Susana Fabregat y Yeri MakeupStudio y las actuaciones en directo de Xeco Rojo, Gerardo Estrada al violín, Soberbia Malibú y la charanga 'Que no pare Alicante'.

Próxima programación en El Muelle Live: música, fiesta y cultura frente al mar

El Muelle Live arranca con fuerza su primera temporada con una programación diversa y de primer nivel, que abarca desde eventos de ocio y corporativos hasta grandes conciertos con artistas nacionales e internacionales.

Estos son algunos de los eventos confirmados para los próximos meses:

-Sábado 27 de septiembre – Cariña, la fiesta

Cariña es mucho más que una fiesta: es una actitud, una manera de celebrar lo que somos. Un anticipo de todo lo que está por venir, con música, energía y el mejor ambiente para brillar juntos en el espacio multicultural del Puerto de Alicante.

-Sábado 4 de octubre – Beret

El cantante sevillano, conocido por éxitos como 'Lo siento', 'Porfa no te vayas' o 'Si por mí fuera', llega al escenario de El Muelle Live para hacer vibrar al público alicantino. En la actualidad cuenta con tres mil millones de escuchas en plataformas digitales y con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify.

-Domingo 5 de octubre – Malinche Sinfónico

Tras el éxito de Malinche, el musical de Nacho Cano que en su primer año en Madrid ya ha conquistado a más de 300.000 espectadores, llega una propuesta que eleva la experiencia a otro nivel: Malinche Symphonic. Un espectáculo innovador que fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock y la voz de los protagonistas que marcaron este acontecimiento histórico. Con un impactante montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta, Malinche Symphonic se convierte en un nuevo hito cultural, llevando su magia por toda España.

-Domingo 12 de octubre – Ana Belén

Ana Belén llega al Muelle Live para enamorar al público de Alicante con su esperada gira 'Más D Ana Tour 2025'. Tras seis años desde su última gira, la artista regresa con un nuevo directo lleno de emoción, clase y grandes canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Acompañada por una banda de lujo dirigida por David San José, repasará sus temas más icónicos e interpretará nuevas composiciones en una noche que promete ser inolvidable.

Toda la programación actualizada y venta de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com / INFORMACIÓN

-Sábado 18 de octubre – Rumba Viva Fest

Una auténtica fiesta de sabor mediterráneo y ritmo imparable, con un cartel espectacular: Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez. Una celebración colectiva donde la rumba, la fusión y la fiesta toman el escenario al aire libre.

El Puerto de Alicante se llenará de ritmo, alegría y raíces mediterráneas en una cita que reúne a grandes nombres de la escena. Sobre el escenario vibrarán, entre otros muchos, las voces y guitarras de Tito Ramírez, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y los inconfundibles Gipsy Kings by André Reyes, heredero directo de la legendaria banda franco-española que revolucionó la música en los años 80 y 90. 'Bamboleo', 'Djobi Djoba' o 'Volare' formarán parte de un directo que ha recorrido escenarios de Europa, América y Asia.

-Sábado 8 de noviembre – Festival AMA

Un viaje nostálgico y potente con tres bandas que marcaron una época: La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (voz de Danza Invisible). Rock, pop y new wave español de los 80 y 90 que vuelve con más fuerza que nunca. Prepárate para viajar en el tiempo con el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años. Una noche cargada de nostalgia y diversión con los grandes himnos de los 70 y 80, de la mano de los DJ’s Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales que hicieron bailar a toda una generación y los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (Danza Invisible).

-Sábado 6 de diciembre – The Waterboys

Los legendarios escoceses aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. The Waterboys, una de las bandas más influyentes de la música británica, llegan a El Muelle Live el 6 de diciembre para ofrecer un directo lleno de fuerza desplegando su inconfundible sonido, desde himnos como The Whole of the Moon hasta nuevas composiciones.

-Viernes 24 de abril – Marta Santos

El próximo 24 de abril, Marta Santos llega a El Muelle Live para emocionar al público con su voz, sus canciones y su historia. Nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), comenzó compartiendo vídeos caseros con su guitarra y un teléfono móvil para menos de mil seguidores, y hoy se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional, con más de 350.000 fans en redes y millones de reproducciones en plataformas digitales.

