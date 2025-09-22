El Muelle Live se inaugura oficialmente en Alicante con un rotundo éxito: Música, fiesta y cultura frente al mar
Más de 2.100 asistentes asisten a la apertura de un nuevo espacio cultural en el corazón del puerto de Alicante.
La esperada inauguración de El Muelle Live el pasado sábado 20 de septiembre ha registrado un gran éxito de público y ambiente, mostrando las grandes condiciones de este nuevo espacio para posicionarse como un referente cultural y de ocio en la ciudad de Alicante.
Más de 2.100 personas acudieron a la inauguración oficial, disfrutando de una noche única frente al mar, en más de 5 horas repletas de actividades.
La localización, en el Muelle 12 de Levante del Puerto de Alicante, ofreció un escenario inmejorable: el Mediterráneo como fondo, la brisa marina como compañera y el Castillo de Santa Bárbara presidiendo una noche para el recuerdo.
Un público diverso, desde grupos de amigos hasta familias con niños, pasando por jóvenes y adultos de todas las edades, se dio cita en esta velada que combinó música, espectáculo, arte, gastronomía y experiencias, reflejando la vocación del recinto de ser un lugar vivo, abierto y plural. La cultura, el buen ambiente y la cuidada estética del recinto convirtieron la inauguración en un viaje irrepetible.
El programa de actividades incluyó un cóctel de bienvenida y barra libre, las exposiciones de pintura de Pepo Cantos y Marina Iborra, y de escultura de Roy Ledgard, sesión dj a cargo de AMA Aquellos Maravillosos Años, performance de teatro aéreo y animación de Roberto Estrada, maquillaje por Susana Fabregat y Yeri MakeupStudio y las actuaciones en directo de Xeco Rojo, Gerardo Estrada al violín, Soberbia Malibú y la charanga 'Que no pare Alicante'.
Próxima programación en El Muelle Live: música, fiesta y cultura frente al mar
El Muelle Live arranca con fuerza su primera temporada con una programación diversa y de primer nivel, que abarca desde eventos de ocio y corporativos hasta grandes conciertos con artistas nacionales e internacionales.
Estos son algunos de los eventos confirmados para los próximos meses:
-Sábado 27 de septiembre – Cariña, la fiesta
Cariña es mucho más que una fiesta: es una actitud, una manera de celebrar lo que somos. Un anticipo de todo lo que está por venir, con música, energía y el mejor ambiente para brillar juntos en el espacio multicultural del Puerto de Alicante.
-Sábado 4 de octubre – Beret
El cantante sevillano, conocido por éxitos como 'Lo siento', 'Porfa no te vayas' o 'Si por mí fuera', llega al escenario de El Muelle Live para hacer vibrar al público alicantino. En la actualidad cuenta con tres mil millones de escuchas en plataformas digitales y con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify.
-Domingo 5 de octubre – Malinche Sinfónico
Tras el éxito de Malinche, el musical de Nacho Cano que en su primer año en Madrid ya ha conquistado a más de 300.000 espectadores, llega una propuesta que eleva la experiencia a otro nivel: Malinche Symphonic. Un espectáculo innovador que fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con la energía de una banda de rock y la voz de los protagonistas que marcaron este acontecimiento histórico. Con un impactante montaje audiovisual y una puesta en escena formada por cuatro músicos, cuatro cantantes y 41 integrantes de orquesta, Malinche Symphonic se convierte en un nuevo hito cultural, llevando su magia por toda España.
-Domingo 12 de octubre – Ana Belén
Ana Belén llega al Muelle Live para enamorar al público de Alicante con su esperada gira 'Más D Ana Tour 2025'. Tras seis años desde su última gira, la artista regresa con un nuevo directo lleno de emoción, clase y grandes canciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Acompañada por una banda de lujo dirigida por David San José, repasará sus temas más icónicos e interpretará nuevas composiciones en una noche que promete ser inolvidable.
-Sábado 18 de octubre – Rumba Viva Fest
Una auténtica fiesta de sabor mediterráneo y ritmo imparable, con un cartel espectacular: Gipsy Kings by Diego Baliardo, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y Tito Ramírez. Una celebración colectiva donde la rumba, la fusión y la fiesta toman el escenario al aire libre.
El Puerto de Alicante se llenará de ritmo, alegría y raíces mediterráneas en una cita que reúne a grandes nombres de la escena. Sobre el escenario vibrarán, entre otros muchos, las voces y guitarras de Tito Ramírez, Los Manolos, Uña y Carne, Doya, Fonki Cheff y los inconfundibles Gipsy Kings by André Reyes, heredero directo de la legendaria banda franco-española que revolucionó la música en los años 80 y 90. 'Bamboleo', 'Djobi Djoba' o 'Volare' formarán parte de un directo que ha recorrido escenarios de Europa, América y Asia.
-Sábado 8 de noviembre – Festival AMA
Un viaje nostálgico y potente con tres bandas que marcaron una época: La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (voz de Danza Invisible). Rock, pop y new wave español de los 80 y 90 que vuelve con más fuerza que nunca. Prepárate para viajar en el tiempo con el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años. Una noche cargada de nostalgia y diversión con los grandes himnos de los 70 y 80, de la mano de los DJ’s Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales que hicieron bailar a toda una generación y los conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (Danza Invisible).
-Sábado 6 de diciembre – The Waterboys
Los legendarios escoceses aterrizan en Alicante con su mezcla de folk-rock, pop y soul. Una oportunidad única para ver en directo a una banda icónica con más de cuatro décadas de trayectoria. The Waterboys, una de las bandas más influyentes de la música británica, llegan a El Muelle Live el 6 de diciembre para ofrecer un directo lleno de fuerza desplegando su inconfundible sonido, desde himnos como The Whole of the Moon hasta nuevas composiciones.
-Viernes 24 de abril – Marta Santos
El próximo 24 de abril, Marta Santos llega a El Muelle Live para emocionar al público con su voz, sus canciones y su historia. Nacida en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), comenzó compartiendo vídeos caseros con su guitarra y un teléfono móvil para menos de mil seguidores, y hoy se ha convertido en una de las artistas emergentes más queridas del panorama nacional, con más de 350.000 fans en redes y millones de reproducciones en plataformas digitales.
Toda la programación actualizada y venta de entradas se encuentra disponible en la web oficial www.elmuellelive.com
