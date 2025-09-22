Novelda se convierte en un museo al aire libre con "Tardor Fotogràfica"

Novelda acoge desde el 9 de septiembre la exposición urbana Tardor Fotogràfica. Quan les parets parlen – Part II: 70 anys de Vicente Albero Fotografia, un homenaje en forma de museo al aire libre que rinde tributo a los 70 años de trayectoria fotográfica de Vicente Albero Gil, recientemente fallecido. La muestra, impulsada por su hijo, Vicente Albero (hijo), recoge más de 400 fotografías en gran formato instaladas en muros y fachadas de la ciudad.

La instalación de las imágenes permanecerá activa hasta el sábado 4 de octubre, fecha en la que se celebrará el acto de clausura coincidiendo con la Nit Oberta, en la calle Santa Rosalía 58, frente al estudio fotográfico familiar. El proyecto convierte a Novelda en un gran museo al aire libre y supone una evolución de la iniciativa Arrels, llevada a cabo en 2024. En esta segunda fase, el alcance es mayor, con la implicación de vecinos, entidades culturales, empresas y administraciones locales.

Una de las imágenes instaladas en la muestra efímera de Novelda / INFORMACIÓN

Además de las imágenes históricas del archivo de Vicente Albero Gil, la exposición incluye también una selección de fotografías contemporáneas de Vicente Albero hijo, con una mirada centrada en temas sociales y globales. Entre las series destacadas se encuentran Kids of Copper, sobre residuos tecnológicos en Ghana; Abducidos, una reflexión sobre la adicción a las pantallas; África, las otras caras del hambre, sobre los estereotipos asociados al continente; ACCI: Expediciones solidarias contra la ceguera, enfocada en cooperación médica; y Same Same but Different, una celebración de la diversidad cultural.

El proyecto de arte efímero cuenta con el respaldo de instituciones y empresas locales. Entre los patrocinadores figuran Carmencita, CableWorld, Martínez y Cantó, Levalim Servicios, La Pecera Informática y Verdú Cantó Saffron Spain. También colaboran la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Novelda, el Casino de Novelda, la Comunidad de Aguas, comercios, comunidades de vecinos y otras entidades locales.

Así, la exposición establece un diálogo entre la memoria local y las realidades globales, visibilizando tanto la historia de Novelda como los retos contemporáneos a través del lenguaje fotográfico. Está previsto que, en los próximos días, se publique un mapa físico y digital que permitirá a vecinos y visitantes localizar cada una de las fotografías expuestas en la ciudad. Dicho plano será facilitado en la Oficina de Turismo local.