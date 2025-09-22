Respuesta Cuántica: Una ópera rock ilicitana

Ficha técnica Formación: Dani (bajo), Víctor (voz y guitarra rítmica), Pablo (guitarra solista) y Abel (batería) Procedencia: Elche - Torrellano Discos: Si le das la vuelta (2024) y Días de furia (2025) Año de comienzo: 2023

Una oportunidad para conocer lo que se cuece en el rock local. El domingo 28 será una noche atravesada por el ruido, la piel abierta y la catarsis. Respuesta Cuántica, la banda ilicitana que ha hecho de la ira una forma de poesía eléctrica, presenta Días de furia en la sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant, un espectáculo que no se limita a sonar, sino que respira, arde y duele.

Sobre el escenario, lo que se vivirá no es un concierto convencional, sino un relato sonoro dividido en cuatro actos. Una narración cruda y emocional que arranca en el abismo del desamor y la pérdida, atraviesa la tormenta de la ira y el caos, y desemboca en la reconstrucción personal. Cada tema será un capítulo de esa caída y renacimiento que el grupo ha hilado con precisión quirúrgica y alma punk.

El espectáculo servirá como carta de presentación del nuevo EP, también titulado Días de furia, grabado este verano. Un sonido que seguirá la senda ya transitada por la banda, que bebe del mejor punk rock alternativo de los noventa y dos mil, con ecos de Green Day, NOFX o Nirvana, pero también con raíces firmes en el rock urbano español de Leño, Barricada o Extremoduro. Todo eso, mezclado con una sensibilidad lírica que no teme hablar de heridas, de rabia contenida ni de identidad en ruinas.

El nacimiento de la banda fue la gestación orgánica de una simbiosis personal y artística. "Nos conocimos entre el trabajo y los amigos. Hubo una conexión muy natural, una sinergia desde el principio. Todos teníamos ese punto de inquietud artística y surgió una oportunidad para tocar en la Torrellano Cup, hace unos dos años y medio. Era un bolo corto, seis temas en media hora. Nos tiramos a la piscina, empezamos a ensayar y vimos que funcionaba", explica su cantante y guitarrista Víctor. Una primera toma de contacto que creó desde cero el alma del grupo que conocemos ahora. "Aquel día sonábamos a rayos, como decimos nosotros, pero había buen rollo y eso era lo importante", puntualiza Dani, su bajista.

Huir de las canciones vacías

Nacidos entre Elche, Alicante y Torrellano, Respuesta Cuántica no ha venido a repetir fórmulas. Su sonido es contundente, rápido, envolvente, pero también introspectivo y profundamente humano. En sus guitarras hay distorsión, pero también hay verdad. En sus letras hay gritos, pero también hay preguntas que todos nos hemos hecho al borde del precipicio. "Las letras tienen mucha carga psicológica. Autodestrucción, identidad, reconstrucción... Son introspectivas. Queremos que tengan profundidad y emoción, que generen una catarsis. No hacemos canciones vacías. La mayoría de las letras las escribo yo y siempre busco que digan algo que te remueva por dentro", asegura su cantante con ambición.

Con estos primeros años de toma de contacto con el mundo de la industria musical, arrancan ahora un periplo más serio donde, sin renunciar a la esencia de pasarlo bien en compañía de amigos, dan un paso más y reafirman su calidad sonora con Días de furia, el nuevo EP que se presenta el 28 de septiembre en Euterpe: "Es un EP muy rabioso. Sonido potente, directo, sin concesiones. Tiene un enfoque temático que luego hemos llevado al concierto, donde lo presentamos como un viaje emocional dividido en cuatro actos: la caída, el caos, la furia y, por último, la reconstrucción personal. En total, son 16 canciones tocadas en directo que forman una especie de ópera rock", aseguran. Canciones ligadas emocionalmente, generando una narrativa que va más allá de lo palpable.

Para todos los que quieran ver cómo desarrollan su música en directo, la banda asegura que sus conciertos tienen "muchísima fuerza, sudor y conexión con el público". Se trata de un grupo que genera lazos con aquellos que apuestan por ver música en vivo. Ya han confirmado también una segunda fecha en la provincia. Esa tendrá que esperar más, pues será el 6 de diciembre en la sala Marearock, donde celebrarán el Día de la Constitución "haciendo ruido".