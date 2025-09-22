Rocanrola regresa a Alicante con una apuesta firme por la cultura urbana

En sus inicios. el hip hop nació como un movimiento cultural que respiraba una nueva forma de hacer frente a la sociedad, un tipo de expresión artística marcado por la identidad y la resistencia que iba más allá de la música imperante. Y el festival Rocanrola quiere recuperar esa esencia con su llamado Living Park, un espacio anexo a sus escenarios donde se respira libertad en torno a varias actividades lúdicas y artísticas.

La cuarta edición del "mayor festival de rap de España", como así reza su eslogan, se celebrará del 9 al 11 de octubre en el Multiespacio Rabasa de Alicante y contará con el regreso a los escenarios de Kase.O, líder de Violadores del Verso; el tinerfeño Cruz Cafuné, que llegará a la localidad con un nuevo proyecto vital; o el alicantino Nach, que arrancará en su casa la gira presentación de su próximo trabajo de estudio.

El festival se ha presentado este lunes en el Museo de Aguas de Alicante en un acto abierto a la prensa que ha contado con la participación de Jorge Villar, portavoz del Rocanrola; Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante; Virginia Carrión, técnica de programación del Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante; y Martín Sanz, director de comunicación de Aguas de Alicante.

Cartel oficial de la cuarta edición de Rocanrola, que se celebra del 9 al 11 de octubre en el Multiespacio Rabasa / INFORMACIÓN

"Nuestra intención desde el momento que arrancamos este proyecto fue el de crear fuertes vínculos con la ciudad, y esperamos que Alicante y Rocanrola sigan unidos todo el tiempo que sea posible", ha mencionado Jorge Villar, que ha puesto de manifiesto la relación que ha mantenido durante años la localidad con el rap. Así, los datos de asistencia demuestran que el evento se ha afianzado en el panorama nacional con una afluencia de fuera de Alicante cercana al 60%.

Para generar todavía mayor arraigo entre el núcleo universitario de la Universidad de Alicante, ha nacido el I Concurso de Rap de la Plataforma InteractUA, dirigido a estudiantes con talento que podrán subirse al escenario ubicado en el Living Park. "Buscamos de esta manera integrar el desarrollo cultural de los jóvenes e impulsar su talento para darlo a conocer al máximo número de personas", ha declarado Virginia Carrión, técnica de programación del Servicio de Cultura.

Por su parte, la concejala Ana Poquet ha resaltado la importancia que tienen este tipo de eventos para el turismo local, por lo que ha reivindicado las ayudas de 150.000 euros destinadas por el Ayuntamiento de Alicante a todas las iniciativas que refuercen la llegada de turistas a la localidad: "Y no hay dudas de que Rocanrola lo ha conseguido con creces, siendo un festival de referencia no solo a nivel nacional, sino europeo".

Usuarios de Rocanrola disfrutan de la cancha de basket 3x3 ubicada en el Living Park / INFORMACIÓN

Más actividades

Para quienes buscan algo más que música, el Living Park del Rocanrola ofrecerá una experiencia vibrante y participativa desde las 16 hasta las 22, con una programación que une arte urbano, deporte callejero y talento emergente.

El arte en vivo será protagonista con un mural de 20 x 2 metros creado por Albert Bonet y BubbleGum, además de un espacio de mural libre para intervenciones artísticas espontáneas. En paralelo, el Rocanrola Skate & BMX Jam ocupará un skate park de 300 metros cuadrados, donde los mejores skaters y riders de la Comunidad Valenciana mostrarán su destreza.

La zona deportiva incluirá también una cancha de basket 3x3, con exhibiciones de freestyle, mates y un concurso de tiros con premios. Además, el stand de Aguas de Alicante promoverá el consumo responsable con recarga gratuita de botellas y vasos reutilizables.

El baile urbano llegará con fuerza gracias a Funkadelic Dance Studio, cuyos bailarines y profesores ofrecerán exhibiciones dirigidas por Mario Gadea. Y como cierre, el freestyle tomará el escenario con la Batalla de Promesas x Rocanrola, donde 40 freestylers competirán por coronarse campeones de esta segunda edición.

El recinto del Multiespacio Rabasa contará con un skate park y una zona para el uso de BMX / INFORMACIÓN

Buscando rookies

Con la intención de dar oportunidades a artistas que vienen desde abajo, en esta edición se inaugura el concurso Rookies Rocanrola, una iniciativa que impulsa el talento emergente donde diez artistas seleccionados entre más de 200 propuestas competirán por votación popular en las redes sociales. Los tres más votados actuarán en el escenario del Living Park y uno de ellos, elegido por el equipo del festival, tendrá la oportunidad de formar parte del cartel principal en 2026.

Para los interesados, todavía están a la venta los últimos cupos de abono general, que contarán con un precio de 55 euros más gastos de gestión sin reacceso, pero con la posibilidad de pagar un suplemento para entrar y salir del recinto sin límite. Por su parte, las entradas individuales están a la venta a partir de 40 euros. Los abonos VIP y front stage están agotados desde hace tiempo, permitiendo vivir la experiencia Rocanrola lo mejor posible.