Alicante "descentraliza" la cultura con 65 propuestas en barrios hasta diciembre

La cultura se adueña de Alicante en todos sus formatos. El consistorio alicantino ha presentado este martes el programa Cultura en Barrios, una amplia programación cultural y formativa que se desplegará por toda la ciudad durante los próximos meses y que democratizará el acceso a la cultura de los alicantinos. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, han sido los encargados de dar a conocer las iniciativas Cultura en Barrios y Aula Abierta, en un acto celebrado en el Museo de Aguas de Alicante.

En total, la localidad ofrecerá 65 actividades gratuitas entre octubre y diciembre, con propuestas para todos los públicos y más de 250 artistas participantes. Según ha detallado Beldjilali, “el objetivo es descentralizar la cultura para que toda la ciudadanía tenga acceso a actividades y entretenimiento en sus propios barrios. Son dos de los programas más consolidados de la concejalía y cuentan con una excelente acogida”.

La programación incluye espectáculos de narrativa oral, teatro, títeres, conciertos de música sinfónica y popular, magia, danza contemporánea y proyecciones audiovisuales. Las actividades se reparten entre bibliotecas, centros culturales y sociales de Virgen del Remedio, Florida-Babel, Garbinet, Carolinas, Los Ángeles, San Blas, Benalúa, Casco Antiguo, Cabo Huertas, Villafranqueza, así como en el propio Museo de Aguas de Alicante.

"Las novias viudas", del dramaturgo Juan Luis Mira, será uno de los reclames de esta agenda cultural / INFORMACIÓN

Entre las propuestas destaca el apartado Menutsbarris, dirigido al público infantil con cuentacuentos, teatro y magia; Anem a la Biblio, con actividades en bibliotecas; Escena d’Ací, centrado en la escena local; y Visualcbarris y Artsalsbarris, que abarcan desde las artes visuales a las escénicas. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Concejalía de Bienestar Social, la Diputación de Alicante, Aguas de Alicante y la Universidad de Alicante, además de la Concejalía de Cultura.

Formación

Por su parte, el programa Aula Abierta, que alcanza ya su 39ª edición, pone en marcha 102 cursos y talleres entre octubre de 2025 y junio de 2026. La oferta formativa suma 2.748 horas de clase y dispone de 2.000 plazas, distribuidas en una veintena de espacios culturales por toda la ciudad. Los cursos abarcan disciplinas como historia, arte, arquitectura, fotografía, cocina, actividad física, crochet, manualidades y la elaboración de máscaras para Carnavales o teatro.

Cartel de "Superviviente", una producción de TED Teatro sobre la trata y la explotación sexual / INFORMACIÓN

Las inscripciones están abiertas hasta el martes 30 de septiembre a las 10 horas, y se pueden realizar a través de la web aulaabierta.alicante.es o consultando la información impresa disponible en diferentes centros culturales y sociales. Así, dichos cursos están dirigidos a todos los públicos y combinan el aprendizaje con el ocio creativo y el desarrollo personal.

Para todos los públicos

La descentralización de la cultura, como forma de democratizar el acceso al arte realizado en la ciudad, es la premisa con la que nació este proyecto que se está consolidando entre el público, que cada vez demanda más actividades. Por ello, para poder acceder a las actividades programadas para este curso, que se extiende hasta el mes de diciembre, será necesario una entrada o invitación que solo se podrán reservar de manera online desde https://alicantesociocultura.eventbrite.es.

Las invitaciones estarán disponibles en torno a una o dos semanas antes de la realización de cada evento, hasta agotar existencias, y desde la página web donde se pueden solicitar las entradas aseguran que una misma persona titular solo podrá adquirir hasta cuatro invitaciones (tres en el caso de las Bibliotecas) para cada actividad. Debido a la alta demanda, ruegan que la reserva de entradas se efectúe únicamente en el caso de que sea seguro que se vaya a acudir al evento, con el fin de facilitar la asistencia a otras personas interesadas.

Mari Luz Bombilla y Protona, de Clowndestino Teatro / INFORMACIÓN

Entre la programación confirmada, destacan actividades como la llegada de Las novias viudas (Ícara Teatro), del dramaturgo alicantino Juan Luis Mira, al Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez (29/11). Esta obra musical, ambientada en 1939, se centra en el personaje de Remedios Planelles, una joven cantante a la que el bombardeo del Mercado Central de Alicante, un día antes de su boda, arrebató la vida de su novio. La obra de teatro está protagonizada por Ana Arrarte, que además de actuar interpreta coplas de la época, acompañada por Enrique Pedrón al piano.

Otro de los espectáculos más especiales es el de Superviviente, de TED Teatro, que llega al Centro Social Comunitario Gastón Castelló (4/10). Se trata de una obra musical, teatral y documental que da voz a Nadia, una mujer capturada por redes de prostitución y forzada a vivir en condiciones de esclavitud en un prostíbulo. A través de su testimonio, el público se adentra en un relato real y conmovedor que denuncia el silencio cómplice de la sociedad y pone el foco en la lucha de quienes, como Nadia, han conseguido dejar atrás el horror y rehacer sus vidas como supervivientes.

Para los más pequeños, la compañía Clowndestino Teatro estará presente en el programa Cultura en Barrios con divertidas propuestas familiares protagonizada por Mari Luz Bombilla y Protona. En el espectáculo que ofrecerán el 17 de octubre en el Centro Social Comunitario Garbinet, reciben una postal del Mundo del Revés con una imagen ambigua. Lo que comienza como un simple desacuerdo se convierte en una aventura llena de humor, juegos y participación que invita al público a reflexionar, desde la risa, sobre cómo la realidad puede cambiar según la mirada de cada uno.

Se pueden ver todas las actividades programades desde octubre hasta diciembre a través de https://www.eventbrite.es/o/unidad-animacion-cultural-concejalia-cultura-alc-19937765197.