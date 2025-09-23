El alicantino Adolfo Rodríguez, finalista en el premio literario Kindle Storyteller de Amazon

Un alicantino se cuela entre los cinco mejores libros del año publicados por Amazon. La empresa de comercio electrónico ha anunciado los nombres de los cinco finalistas de la duodécima edición del premio literario Kindle Storyteller, un certamen que busca encontrar a los mejores autores autopublicados en castellano, con cerca de 7.000 obras presentadas este 2025. Y entre ellos, destaca la presencia de Adolfo Rodríguez, un enfermero con vocación de escritor nominado con su obra La noche de la tormenta.

La obra sigue la serie policíaca de Gabriel Somoza, un inspector marcado por su propio pasado que, en esta ocasión, se enfrenta a la investigación más compleja de su carrera. Siete años después de la misteriosa desaparición de Kasia Nowak en 2014, una prueba inesperada sale a la luz y reabre un caso que parecía enterrado para siempre. Así, y con la ayuda de la inspectora Patricia Siles, deberá adentrarse en un laberinto de secretos, mentiras y silencios que han permanecido ocultos durante años.

"Al principio, cuando me dieron la noticia, me costaba creerlo", se sincera el autor alicantino. "Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo, pero intento no pensar mucho ni en la final ni en todo lo que está pasando alrededor de las novelas, creo que es la mejor manera para seguir enfocado y trabajar día a día sin distracciones", asegura. Se trata del tercer título de la saga literaria, que arrancó con La noche de San Juan y continuó expandiendo el universo del atormentado inspector con La noche de los secretos.

Portada de "La noche de la tormenta", de Adolfo Rodríguez / INFORMACIÓN

No obstante, el autor y enfermero alicantino competirá junto a otros cuatro autores cuyos libros también han tenido una gran acogida por parte del público: Alberto Meneses estará presente con la sexta entrega de su aclamada serie El ocaso de la verdad; Anny Peterson participará con su comedia romántica Novio a la fuga; Federico Axat se presenta con su thriller Asesinato en espejo; y Rosa Boliart, que transporta al pasado con su novela histórica El color de la verdad, es el último nombre confirmado.

El ganador, que se conocerá el próximo mes de noviembre, recibirá un premio en metálico de 10.000 euros y la posibilidad de producir su obra en formato audiolibro con Audible. Según el responsable de Amazon KDP para España, Andrea Pasino, "nos enorgullece ver cómo el Premio Kindle Storyteller ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro para la comunidad de escritores independientes en español, creciendo en prestigio y reconocimiento con cada nueva edición".

El jurado está compuesto por Alberto Saavedra, Responsable del Área de libros de Amazon en España; Arantxa Zunzunegui, Productora de Contenido Original de Audible en España; Luis David Pérez, ganador del Premio Literario Kindle Storyteller 2024 con su novela El ladrón de letras; y los autores Fernando Gamboa, finalista de la primera edición del certamen en 2014, y Lorena Franco, finalista en 2016 y 2022, que han publicado muchas de sus novelas a través de KDP.

Adolfo Rodríguez durante su visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Sobre Gabriel Somoza

El escritor Adolfo Rodríguez, trabajador de la Unidad de Quemados del Hospital General Dr. Balmis, presenta su nueva novela La noche de la tormenta, un thriller marcado por el suspense y la intriga que está ambientado en La Nucía, Benidorm y Xàbia. Sigue así su propuesta de plasmar localidades de la provincia de Alicante en el que es, según apunta, el caso más importante para el inspector Gabriel Somoza. "Se enfrenta a un caso que parecía cerrado, la desaparición de Kasia Nowak, una joven que residía en La Nucía hace siete años", explica.

“Cuando aparece una nueva pista que reabre el caso, empiezan a salir a la luz los secretos y las mentiras enterrados durante los últimos veinte años, y la investigación se complica con una serie de descubrimientos inquietantes”, añade Rodríguez, que confirma su intención de seguir desarrollando nuevas tramas en torno al personaje. “Disfruto mucho cada vez que escribo un nuevo caso. Mientras haya esa ilusión, seguirá habiendo historias que contar”, asegura el autor, que ya trabaja en futuras entregas protagonizadas por el inspector Somoza.