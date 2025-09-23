El Festival Internacional de Cine de Alicante se promociona en Roma

Una relación colaborativa que se mantiene en el tiempo. El Festival Internacional de Cine de Alicante continúa impulsando su proyección internacional con su participación, un año más, en el XVII Festival Internacional Roma Film Corto, celebrado la pasada semana en la ciudad de Roma.

El director del Festival de Alicante, Vicente Seva, estuvo presente en el evento para presentar el vídeo promocional del certamen alicantino, así como el cortometraje ganador de la última edición del Festival, Pálpito, dirigido por Moisés Romera y Marisa Crespo. La proyección estuvo acompañada por la presencia de los codirectores artísticos del Festival Internacional Roma Film Corto, Adriano Squillante y Enzo Bossio.

La gala fue presentada por la actriz Nicol Angelozzi, y Adriano Squillante, codirector artístico del festival y contó con la actuación de la cantante italiana Alessandra Grasso. Al evento asistieron diferentes personalidades del panorama cinematográfico y social italiano como el senador Antonio Razzi, el presidente de AEREC, Academia europea por la relaciones económicas y culturales, Ernesto Carpintieri, el presidente del Consorcio Humanitas, Rocco Pezzimenti y el profesor de la Universidad de Roma LUMSA, Gennaro Colangelo, entre otros.

Un momento de la intervención de Vicente Seva en la gala italiana / INFORMACIÓN

“Un año más colaboramos con festivales internacionales que son una gran oportunidad para promocionar tanto el Festival Internacional de Cine de Alicante como nuestra ciudad a nivel internacional, un escaparate en el que mostrar el trabajo que realizamos desde hace más de dos décadas. Gracias a esta unión, el festival y la ciudad traspasan fronteras y crece año tras año” ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Por su parte, Adriano Squillante, codirector del Roma Film Corto, ha explicado que “esta colaboración es muy importante para nosotros, pues promociona el Roma Film Corto a nivel internacional, ya que se proyectan trabajos nuestros en Alicante. Agradezco el hermanamiento que permite llevar a España nuestras producciones”.

“Me ilusiona mucho que año tras año crezca el hermanamiento entre España e Italia a través de los festivales. Quiero dar gracias al Festival Internacional de Cine de Alicante, que es un referente para nosotros, por su trato y la oportunidad de promocionarnos”, ha declarado Enzo Bossio, codirector del Roma film Corto.

El 23º Festival de Cine de Alicante se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt Media y otras empresas colaboradoras.