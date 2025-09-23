"Maruja", el corto alicantino que ha sido premiado en el Festival de San Sebastián

El cortometraje Maruja, del alicantino Álvaro G. Company, se ha alzado con el primer premio Loterías de la sección de cortometrajes de temática social organizada por el Festival de San Sebastián y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Esta pieza audiovisual, que aborda la vulnerabilidad de una viuda de 80 años ante la llamada ocasional de una teleoperadora, se ha llevado un galardón dotado con 10.000 euros.

Este cortometraje forma parte de la campaña del Ayuntamiento de Alicante Tenlos en cuenta para sensibilizar sobre el problema de la soledad no deseada de las personas mayores y puede visualizarse en la web tenlosencuenta.es. La obra premiada está producida por GrupoIdex y su central de producción, Racords Films, y está interpretada por la actriz María José Alfonso, que se mete en la piel de una persona ha perdido a su marido y pasa sus días sin contacto humano.

En ese espacio de soledad, recibe de vez en cuando la llamada de alguna teleoperadora, momento que utiliza como ayuda para combatir esa soledad no deseada. Hasta el momento, el cortometraje ha sido seleccionado para participar en 74 festivales nacionales e internacionales y ha recibido 14 premios. Según su director y guionista, “con Maruja hemos querido demostrar que la ficción cinematográfica puede ser una herramienta publicitaria muy poderosa para transformar la sociedad, dando voz a realidades que merecen ser contadas con formatos innovadores y creativos".

La concejala de Mayores, Begoña León, ha destacado que la obtención de este premio “es una fantástica noticia y supone un reconocimiento más para este magnífico cortometraje cuyo mensaje de concienciación sobre el problema de la soledad no deseada de los mayores ha logrado conmovernos a todos”.

Por su parte, Miguel Quintanilla, CEO de GrupoIdex señala que “este premio consolida nuestra apuesta por el branded content audiovisual y por el entretenimiento, y a su vez refuerza nuestro compromiso con la cultura y el arte como vehículo para contar historias que conecten y emocionen al consumidor final”.

"Maruja", galardonada con el premio Loterías en el Festival de San Sebastián / INFORMACIÓN

Un galardón disputado

En esta segunda edición del concurso se presentaron más de un centenar de trabajos, entre los que fueron seleccionados seis para ser valorados por un jurado presidido por la actriz Carmen Machi y completado por la subdirectora de Comunicación de Loterías, María Núñez, y el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

El objetivo del concurso era utilizar el medio audiovisual para divulgar mensajes positivos y esperanzadores que fomenten la redistribución de la riqueza, la eliminación de desigualdades y la justicia social. En este sentido, la victoria del cortometraje del cineasta alicantino Álvaro G. Company confirma la llegada de un mensaje muy influyente.

En segundo lugar ha quedado la obra Medusas, de Iñaki Sánchez Arrieta, que se acerca a la imposibilidad de vivir de espaldas a las personas que llegan a las costas españolas en busca de una vida mejor. Junto a estos dos cortos, el resto de finalistas fueron Campolivar, de Alicia Moncholí Lueje; Cólera, de José Luis Lázaro; Mi tía, de Mikel Urretabizkaia; y Origami, de Álvaro León.

El director de Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha destacado el nivel de los cortometrajes "tanto en la vertiente cinematográfica como en los temas abordados, lo que demuestra una vez más que el cine es, además de entretenimiento, una herramienta de concienciación social".

Por su parte, el presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha subrayado que Loterías y el Festival de Cine de San Sebastián tienen "una sensibilidad compartida por los temas sociales" y con esta segunda edición del premio ponen "su granito de arena para concienciar de que, solo atendiendo a los colectivos más necesitados, se puede progresar hacia una sociedad más justa e igualitaria".