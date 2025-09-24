La alicantina Claudia Arenas, entre lágrimas tras ser nominada en la primera gala de OT 2025

La edición 2025 de Operación Triunfo apenas acaba de arrancar y ya ha dejado una de las imágenes más comentadas del concurso. La alicantina Claudia Arenas, una de las grandes promesas de la Gala 0, vivió en primera persona la dureza de la competición: acabar la noche entre lágrimas tras escuchar su nominación.

La primera gala oficial reunió a los 16 concursantes para defender en parejas los temas asignados. En el caso de Claudia, le tocó interpretar Carita Triste junto a su compañera Judith. Aunque ambas intentaron brillar, el jurado no quedó satisfecho con el resultado y acabó señalándolas en sus valoraciones.

Claudia Arenas en la Gala 0 y durante su interpretación de 'Oscar Winning Tears'. / Prime

De la ilusión al golpe más duro

En apenas unos minutos, la alegría de volver a pisar el escenario se transformó en un jarro de agua fría. La valoración más dura llegó de la mano de Cris Regatero, que reconoció haber disfrutado de la actuación de Claudia en la Gala 0, pero aseguró que en esta ocasión “no había sido suficiente”. La cantante alicantina no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba las explicaciones.

El resto del jurado, formado por Leire Martínez, Guille Milkyway y Abraham Mateo, coincidió en que a la actuación le había faltado interpretación y fuerza vocal. La diferencia con la anterior gala, en la que había sido de las más aplaudidas, marcó un contraste que sorprendió incluso a muchos seguidores.

Una gala llena de contrastes

La noche fue un torbellino de emociones. Mientras Cristina se coronaba como la primera favorita del público con el 18% de los votos, un título que le otorgó inmunidad y un premio de 3.000 euros, otros compañeros cruzaban la pasarela asegurando su permanencia.

La directora de la Academia, Noemí Galera, utilizó su salvación para rescatar a Judith, la compañera de dueto de Claudia. Poco después, los propios concursantes decidieron salvar a Max con siete votos. De esta manera, Claudia e Iván Rojo quedaron como los dos nominados de la semana, condenados a enfrentarse por la permanencia en la Academia.

El cara a cara con Iván Rojo

Para Claudia, el desenlace fue especialmente duro. Sus lágrimas se hicieron virales en redes sociales y muchos espectadores empatizaron con su reacción. La joven de Alicante terminó la gala en el centro del escenario junto a Iván Rojo, su rival directo por continuar en el concurso. Ambos se marcharon entre aplausos y abrazos, conscientes de que uno de ellos será el primer expulsado de OT 2025.

La presentadora Chenoa trató de aliviar la tensión con un consejo a ambos: “Disfrutad de esta semana a tope, pase lo que pase”. Un mensaje que sonó a advertencia pero también a oportunidad: la última palabra la tiene el público y todo está aún en juego.

Un reto y una oportunidad

Para Claudia, esta nominación supone el primer gran reto de su paso por OT 2025. La Academia es un entorno exigente en el que cada semana cuenta, y el golpe emocional de la nominación puede convertirse en un arma de motivación para crecer como artista.

La concursante alicantina ya había dejado claro en la Gala 0 que tenía mucho que aportar, y ahora su reto será convencer con una actuación que transmita seguridad, fuerza y emoción. Los ojos estarán puestos en ella durante los próximos días, tanto dentro como fuera de la Academia.

Una semana decisiva

El formato de OT es implacable: el próximo domingo uno de los dos nominados se despedirá del concurso. Entre Claudia e Iván saldrá el primer expulsado, y el público será el encargado de decidirlo con sus votos.

Mientras tanto, la joven alicantina se prepara para una semana de ensayos, clases y apoyo de sus compañeros. Su objetivo: demostrar que tiene lo necesario para seguir luchando por su sueño y representar a Alicante en uno de los escenarios más importantes de la televisión musical española.