Una biografía sobre Franco muestra "su lado más desconocido" en la UA

Una mirada todavía desconocida a la dictadura franquista. Cincuenta años después de la muerte del caudillo, el historiador Julián Casanova revela aspectos desconocidos por sus coetáneos y traza, para las nuevas generaciones, el retrato definitivo del dictador en la biografía Franco. Para ello, ha indagado en decenas de testimonios, libros y documentos que, con el poso de toda una trayectoria académica y de investigación, le permiten una aproximación tan precisa y novedosa como relevante y sugestiva.

El libro será presentado este jueves, a las 19 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (calle Ramón y Cajal número 4) y contará con la participación del propio autor, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza; junto a Rosa Ana Gutiérrez, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante; y Elías Alonso, profesor de Historia en IES. Además, dará la bienvenida al acto Jorge Olcina, director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, y lo presentará Emilio Rosillo, director del Archivo de la Democracia de la UA.

Publicado por Editorial Crítica, Franco pretende ser una biografía “imprescindible para acercar al lector del siglo XXI una de las figuras centrales de la historia española”, detalla la sinopsis. De esta manera, la biografía, centrada en la figura del dictador Francisco Franco Bahamonde, se califica como "informada y reveladora". Una obra que se sustenta en una exhaustiva investigación del autor y canalizada previamente en decenas de artículos y libros sobre los periodos históricos de la Guerra Civil, la dictadura y la represión.

“Nadie ha condicionado tanto la historia contemporánea de España como Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). Sin embargo, y a pesar de su omnipresencia, el dictador sigue siendo un desconocido, oculto tras una maraña de apriorismos y de tópicos, de maniqueísmos y de mentiras”, explica la editorial. “El profesor Julián Casanova, el mejor historiador de su generación y el máximo especialista sobre el período, ofrece una biografía informada y reveladora sobre la persona y el personaje que determinó los destinos de España durante cuatro décadas”.