Carmen Armengol explora la composición artística de los alimentos en Almoradí

Entre la mística del alimento y la importancia de resaltar el arte existente en lo cotidiano. La exposición fotográfica Gaster-Nomos, de Carmen Armengol, llega este 27 de septiembre a la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Almoradí para explorar la relación que tiene el ser humano con la alimentación desde una mirada estética y simbólica.

La muestra, que se podrá visitar de manera gratuita hasta el 24 de octubre, redescubre elementos cotidianos, dotándolos de libertad para generar composiciones artísticas que invitan a la reflexión sobre la relación entre la naturaleza, la cultura y el simbolismo. La presentación, que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 12 horas, contará con la presencia de la artista.

"El título Gaster-Nomos sugiere una conexión entre la alimentación y las normas culturales que la rodean, establece un marco conceptual interesante para explorar cómo los alimentos elegidos en cada imagen no solo representan la belleza estética, sino también narrativas más profundas sobre nuestra sociedad, historia y hábitos alimenticios", resalta Armengol. Cada fotografía está cuidadosamente compuesta, jugando con la luz, la textura y la disposición de los elementos, haciendo que el espectador se detenga a apreciar unos detalles que a menudo pasan desapercibidos.

La fotógrafa Carmen Armengol, en una imagen cedida por la autora / INFORMACIÓN

De esta manera, la artista se involucra en esta exposición trazando un diálogo tanto con las tradiciones del bodegón clásico como con la fotografía moderna, utilizando para ello técnicas creativas. También es su reflejo social, plasmando una exposición dedicada a las personas que participan en la mano de obra agrícola, en el proceso de conservación de los alimentos, la emigración a otras cosechas y el conocimiento por la tradición para elaborar platos que hoy son seña de identidad de nuestra gastronomía.

En resumen, Gaster-Nomos se ha erigido como una experiencia visual que trasciende la mera representación de objetos inanimados. Es un homenaje a la belleza de lo cotidiano y una invitación a reflexionar sobre el significado más amplio de lo que se consume y cómo esto se relaciona con la identidad cultural.