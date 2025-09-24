"Un mar de incertidumbres", la novela que rescata la memoria del exilio en Alicante

La magia de la escritura ha permitido a cinco autores dar forma a un legado histórico en torno al final de la Guerra Civil española. La novela Un mar de incertidumbres rescata desde la ficción lo que fue uno de los episodios más importantes y olvidados de la historia contemporánea del país: el embarque desesperado de casi 3.000 republicanos en el buque insignia Stanbrook, huyendo del avance franquista en los instantes finales de la Guerra Civil.

La novela se despliega a través de dos líneas temporales. En el presente, una joven llamada Marie descubre el diario de su abuela Clara, revelando una historia de amor y supervivencia durante el final de la contienda. En el pasado, la acción se traslada a los últimos días de la guerra, siguiendo los pasos de personajes como Rosa, una maestra de escuela; Manuel y Angustias, un matrimonio roto por el miedo; José Hernández de la Asunción, alcalde republicano de Almansa; y el capitán galés Archibald Dickson, el héroe olvidado que desobedeció órdenes para salvar miles de vidas.

La iniciativa surgió de forma espontánea en un grupo de WhatsApp de exalumnos de un curso de escritura creativa. A partir de una noticia real sobre una mujer que, siendo niña, huyó con sus padres en el Stanbrook, el grupo decidió construir una novela en torno a ese momento crucial en la historia de Alicante. “No nos conocíamos entre nosotros. Solo teníamos la ilusión de crear algo juntos”, explica Maica Cortés, una de las autoras. “Cada uno escribió un relato desde la perspectiva de un personaje distinto, pero todos convergen en ese instante histórico en el puerto de Alicante. Lo sorprendente es que, al leerla, parece escrita por una sola persona”.

El Stanbrook, un símbolo de humanidad

El relato recupera la figura del capitán Archibald Dickson, quien al mando del carguero Stanbrook desoyó las órdenes de su compañía para no embarcar refugiados y abrió sus puertas a miles de personas atrapadas en el puerto de Alicante. “Es como nuestro Schindler, y sin embargo muy pocos conocen su historia”, comenta la autora, que lamenta que todavía no exista una calle dedicada a su memoria en la ciudad.

Portada de la novela coral "Un mar de incertidumbres" / INFORMACIÓN

En 2018 se le erigió un busto conmemorativo en el puerto, pero según la propia autora, el reconocimiento sigue siendo escaso para un gesto que salvó miles de vidas. “Nos parece increíble que algo tan importante haya sido relegado a una nota a pie de página en nuestra historia local”, añade. Además, el busto erigido en su honor ha sufrido varios actos vandálicos desde su emplazamiento en el puerto de Alicante.

Una presentación en forma de encuentro

Este jueves, 25 de septiembre, tendrá lugar la presentación de la novela en el puerto de Alicante, en un evento abierto al público donde participarán los cinco autores que, por primera vez, coincidirán en persona al completo. El acto, que arrancará a las 19 horas, será también un homenaje a la ciudad y a las miles de personas que vivieron en carne propia aquellos días oscuros de 1939. “La novela ayuda a visibilizar una parte de nuestra historia que ha estado silenciada. La mejor manera de no olvidar es recordar”, concluye, citando al escritor y periodista Rafael Torres.