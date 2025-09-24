Viviana Hernández gana el Premio Gabriel Miró con el relato gótico "Quién es quién"

La escritora argentina Viviana M. Hernández Alfonso ha obtenido el primer premio en la 63ª edición del Premio de Cuentos Gabriel Miró, convocado por la Fundación Mediterráneo, con su relato Quién es quién, una obra de tono gótico y perturbador que explora los límites de la creación literaria, la identidad y la apropiación de la voz narrativa.

El jurado, que falló el premio este martes en la sede de Alicante, eligió este cuento por unanimidad, destacando su originalidad, su atmósfera inquietante y su capacidad para construir un relato dentro del relato, en el que realidad e imaginación se entrelazan.

El cuento premiado arrastra al lector desde el hallazgo de unos manuscritos olvidados hasta una obsesiva apropiación de una identidad ajena, en un ejercicio literario que combina la tradición del cuento gótico con una mirada contemporánea sobre la fama y los fantasmas de la escritura. Según explicó Francisco Javier Díez de Revenga, miembro del jurado, el relato sobresale “por su manejo del juego literario en torno a la identidad” y por condensar “una filosofía arriesgada y profunda en los límites estrechos de un cuento”.

La autora, Viviana M. Hernández Alfonso (Rosario, Argentina, 1966), abogada y máster en Creación Literaria, reside actualmente en Valencia. Su trayectoria abarca narrativa breve y poesía, con múltiples premios en certámenes de Argentina, España y América Latina. El galardón que ha recibido está dotado con 3.000 euros, y se suma al reconocimiento en numerosos certámenes internacionales como la Convocatoria Literaria Blog/Fanzine FollaG (Chile, 2015) o el Concurso Nacional Sociedad de Escritores de General Alvarado (2017).

Momento donde el presidente del jurado, Antonio Redero Bellido, ha anunciado el relato vencedor / INFORMACIÓN

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el cuento Ya vienen, del escritor madrileño Adrián Zamarro. El relato sitúa al lector en una carretera bajo el sol abrasador, donde una pareja queda atrapada en un atasco sin motivo aparente. Lo que comienza como una escena cotidiana se convierte en una parábola inquietante sobre la espera, la alienación y las falsas promesas de lo cotidiano.

El jurado destacó la capacidad del autor para transformar una situación común en un escenario lleno de tensión e incertidumbre. “En pocas páginas, el autor construye un enigma que atrapa y sorprende con un desenlace inesperado”, explicó José Ferrándiz, otro de los vocales. En lo que respecta al autor, Adrián Zamarro (Madrid, 1987) es filólogo y profesor de lengua española en Rennes (Francia). Su obra se centra en la narrativa breve y la poesía, y ha participado en diversos certámenes literarios.

Representantes de 41 países

En esta 63ª edición, el Premio Gabriel Miró ha recibido un total de 2.290 relatos procedentes de 41 países, enviados por 1.689 autores. Cada participante podía enviar hasta dos cuentos. Entre los países con mayor participación destacan Argentina (452 cuentos), Colombia (120), México (112), así como Uruguay, Chile y Perú (52 trabajos cada uno) o Estados Unidos (36). El alto volumen de obras reafirma el carácter internacional y consolidado de este certamen, que se ha convertido en un referente de la narrativa breve en español.

El acto de presentación del fallo contó con la participación del presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, y su directora, Carmen Morales. Boyer destacó que “el Premio Gabriel Miró reafirma año tras año nuestro compromiso con la creación literaria en lengua española y con el impulso a nuevas voces narrativas, sin dejar de rendir homenaje a quienes nos precedieron”. Añadió también que “el crecimiento en número de obras presentadas confirma el prestigio de un premio que sigue atrayendo a autores de todo el mundo”.

El jurado del Premio Gabriel Miró, reunido antes del veredicto / INFORMACIÓN

El jurado ha estado presidido por Antonio Redero Bellido, e integrado por Francisco Javier Díez de Revenga Torres, Mariano Sánchez Soler, José Ferrándiz Lozano, Cristina Llorens Estarelles y el secretario Alejandro Cano. Redero subrayó que esta edición ha sido especialmente reñida por la alta calidad literaria de los relatos presentados y afirmó que el cuento ganador destacó incluso en ese nivel de exigencia.

Historia del galardón

El Premio de Cuentos Gabriel Miró, creado en 1955, es uno de los más antiguos y prestigiosos de España en su género. Desde su fundación, ha reconocido tanto a escritores noveles como a autores consagrados como Francisco Umbral (1964) o Félix Grande (1966). Junto con el Premio de Novela Fundación Mediterráneo, forman parte del compromiso de la Fundación con la promoción de la cultura y la creación literaria en lengua castellana.

En total, la Fundación Mediterráneo ha recibido más de 3.500 obras en las convocatorias literarias de 2025, sumando más de 1.200 novelas presentadas al III Premio de Novela Fundación Mediterráneo y los más de 2.200 cuentos del certamen Gabriel Miró. Ambos premios están dirigidos a autores nacionales e internacionales en lengua española y reparten 24.000 euros en premios a las mejores obras seleccionadas.