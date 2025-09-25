Carlos Marco organiza un concurso para impulsar el talento musical de Alicante

Muchos artistas se ven obligados a salir de Alicante para cumplir su sueño de triunfar en la música. Uno de ellos fue Carlos Marco, quien alcanzó la fama como integrante de Auryn, la boy-band española formada en 2009 que abanderó el nuevo pop por todo el país. Actualmente, la necesidad de abandonar la provincia continúa siendo un obstáculo para muchas mentes inquietas que carecen de recursos. Por eso, el artista alicantino ha decidido traer a su ciudad la Academia Jukebox, que hasta ahora solo contaba con sede en Madrid.

Esta escuela, que cuenta con un método propio de enseñanza, está destinada a artistas que quieren labrarse una carrera dentro del canto moderno, mezclando las bases de la técnica vocal mediante una pedagogía adaptada al nivel del alumnado. Además, el equipo que forma parte de Jukebox está dentro del coaching y la Dirección Musical de programas televisivos como Got Talent, Mask Singer, Drag Race, Idol o Factor X.

Como parte de su compromiso con el talento local, la escuela ha unido fuerzas con el sello discográfico ROAR Studios para lanzar Jukebox New Talent, un concurso de talentos que busca impulsar la carrera de artistas de la provincia, ofreciéndoles una experiencia profesional completa: desde la producción de un sencillo hasta su promoción y distribución. "La idea no es solo ser una escuela de canto, sino crear un espacio donde la gente que quiere dedicarse a la música moderna, pero que no encaja ni en el conservatorio ni en el teatro musical, tenga una alternativa", explica Carlos Marco.

Cartel promocional del concurso de talentos organizado por Jukebox / INFORMACIÓN

El concurso está dirigido a cantantes solistas, dúos o grupos con vocalista, sin límite de edad, con un único requisito: residir en la provincia de Alicante. La participación es gratuita y se desarrollará en varias fases: una primera selección mediante la interpretación de un cover, una fase online a través de redes sociales y finalmente una gala en directo prevista para el primer trimestre de 2026, donde un jurado profesional seleccionará al artista ganador.

El primer premio incluye la producción profesional de un sencillo (composición, grabación, mezcla y máster), un viaje a Madrid para grabarlo en ROAR Studios, una campaña completa de lanzamiento y promoción a cargo del equipo de A&R y Label Manager del sello, y la distribución del tema en todas las plataformas digitales. "Un premio valorado en más de 5.000 euros", subraya el cantante. Para participar, hay que rellenar un formulario habilitado en la web de la academia.

Carlos Marco, durante una visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Además del ganador absoluto, el festival otorgará otros reconocimientos enfocados en la formación artística. El segundo premio consistirá en una beca de un año de clases de canto y producción musical en Academia Jukebox; el tercer clasificado recibirá una beca anual para clases de canto; y el Premio Especial Jukebox, reservado para el alumnado actual de la academia, permitirá la producción y distribución de un sencillo grabado en el estudio de Alicante.

Talento alicantino con espacio propio

La llegada de Jukebox a Alicante, y el lanzamiento de su concurso de nuevos talentos, responde a la voluntad de crear una escena artística más sólida y con oportunidades reales. "Es la primera vez que decidimos hacer este concurso, y sé perfectamente que podríamos haberlo hecho en Madrid. Pero quise hacerlo aquí porque siento que en Alicante faltan espacios donde los artistas puedan desarrollarse sin tener que irse fuera", sostiene Carlos Marco.

La convocatoria está abierta hasta el 5 de octubre, aunque se contempla ampliar el plazo, y la respuesta inicial ha sido muy positiva. "Hemos recibido un gran número de propuestas de estilos muy diversos, tanto de alumnos de la escuela como de gente externa. Hay mucho interés, tanto que me ha sorprendido gratamente", reconoce el artista, que asegura que "para alguien que está empezando, es muy especial que le graben un tema, lo produzcan y lo lancen con apoyo discográfico", concluye.