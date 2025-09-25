El Festival de Cine de Alicante busca cartel para su próxima edición

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026, busca su nueva imagen. Para encontrarla, la organización ha abierto convocatoria del concurso que seleccionará al cartel anunciador de este año.

Las bases del concurso, que ya se pueden consultar en su página web (https://www.festivaldealicante.com/concurso-de-cartel/) muestran los requisitos para la participación: el cartel deberá difundir la cultura cinematográfica entre la ciudadanía, dando a conocer el trabajo de realizadores nacionales e internacionales y que Alicante respire cine por todas partes.

Los trabajos podrán ser presentados por artistas, diseñadores o creadores residentes en España, con hasta tres trabajos por persona, y la pieza no puede haber sido premiada con anterioridad. Se otorgará un único premio dotado con 1.200 euros para el ganador del certamen.

El cartel será la pieza más visible en todas las acciones de comunicación que se realicen con motivo de esta nueva edición, por lo que la imagen aparecerá en todo tipo de soportes (redes sociales, web, publicidad, publicaciones etc). El plazo para mandar carteles ya está habilitado y finaliza el 9 de enero de 2026, posteriormente, el cartel ganador se anunciará entre el 26 y el 30 de enero.

“Buscamos nueva imagen, una que represente cine, cultura y las más de dos décadas que el Festival Internacional de Cine de Alicante lleva apostando por el séptimo arte. Para ello, hemos vuelto a convocar un concurso que año tras año supera cifras de participación y aumenta de nivel con piezas creativas y originales. Estamos convencidos de que un año más nos sorprenderán los artistas con sus propuestas”, ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, À Punt Media y otras empresas colaboradoras.