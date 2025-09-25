Un homenaje a Strauss arranca en Alicante la temporada de conciertos de la OJPA

La música clásica se adentrará este sábado en el Teatro Principal de Alicante a modo de homenaje. La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA), galardonada en el prestigioso festival Summa Cum Laude de Viena, realizará un recorrido por las piezas más prestigiosas del compositor Johann Strauss en conmemoración de su 200 aniversario. Será este sábado, a las 19 horas, en un evento que dará el pistoletazo de salida a su nueva temporada.

La formación, dirigida por su director Francisco Maestre, está compuesta actualmente por más de 80 músicos de entre 7 y 25 años y participa en conciertos y certámentes tanto nacionales como internacionales. En origen, la OJPA ha jugado un papel fundamental en la formación de más de 1.000 músicos, proporcionándoles un bagaje artístico y académico y motivándoles a reconectar con su formación de forma apasionada.

El director de la OJPA, Francisco Maestre, durante un recital / INFORMACIÓN

"Arrancamos con mucha ilusión esta nueva temporada de conciertos, más todavía porque se presenta una orquesta renovada, donde la mitad de los músicos que la componen son nuevas incorporaciones", apunta su director titular. "Además, empezamos actuando en casa, en un sitio tan especial como el Principal, y con la suerte de haber vendida prácticamente todas las entradas desde hace dos semanas", apunta.

En este nuevo curso, la OJPA realizará un total de 8 conciertos de navidad a lo largo de la provincia y arrancará el año con un recital en el Palau de la Música de València el domingo 11 de enero. Además, también ha confirmado que se sumergirán en una gira veraniega por Portugal y que en 2027 la intención es dar el salto a un recorrido musical por Europa. "Es una plantilla confeccionada para dos años, y nuestras intenciones pasan por girar por diferentes países, aunque donde verdaderamente nos sentimos orgullosos es de poder tocar en Alicante", se sincera Maestre.