Un fin de semana de teatro clásico en los Pozos de Garrigós de Alicante

La agenda del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante (FITCA) continúa más allá del Teatro Principal. Tras su paso por el coliseo alicantino en esta novena edición, que ha contado con representaciones del nivel de Farra, un montaje de la Compañía Lucas Escobedo en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o la revisión de Numancia, la obra de Miguel de Cervantes llevada al escenario con un elenco de más de 20 personas; llega ahora a los Pozos de Garrigós.

El Museo de Aguas de Alicante ejerce otro año más como subsede del festival, albergando varias representaciones teatrales en sus instalaciones ubicadas en la Plaza del Puente, en pleno casco antiguo. Así, sus puertas abrirán este fin de semana a la representación teatral con tres espectáculos que serán representados en el interior de estos aljibes del siglo XIX. Además, las obras serán gratuitas y estarán abiertas hasta completar aforo.

El sábado 27 de septiembre tendrán lugar dos sesiones a cargo de Juan Gamba (Sevilla), con Más cuento que Calleja en el pase de las 18 horas, desticada a un público familiar; y Fran Pintadera (Agost) con Ascuas (siete cuentos viejos) a las 20 horas; enfocada para un público más adulto. Por su parte, el domingo 28 de septiembre, Fran Pintadera ofrecerá Calamitosis en un único pase que arrancará a las 12 horas, destinada a revivir la representación teatral en familia.

Programación del FITCA en el Museo de Aguas de Alicante, en una edición anterior / INFORMACIÓN

“Aguas de Alicante se implica constantemente en proyectos basados en la colaboración público-privada como motor, en esta ocasión para el impulso de iniciativas culturales que hacen posible la puesta en marcha de proyectos de calidad que hacen crecer a la ciudad, situándola en el contexto de otras propuestas sectoriales de altísima calidad”, ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante

Más actividades

Con estas representaciones vinculadas al FICTA, el Museo de Aguas de Alicante cierra su programación de septiembre, preparando ya la del próximo mes de octubre, que contará, entre otras cosas, con la exposición fotográfica multimedia de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante Nuestros Desembarcos y Desfiles; o con la lectura dramatizada de la obra Una Boutique En La Florida, a cargo de Francesc Sanguino.