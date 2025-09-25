Un tributo a Puccini con eco en cuatro localidades de la provincia

Giacomo Puccini murió antes de terminar Turandot, considerada por muchos una de las joyas del repertorio lírico universal. Para rendir tributo al compositor italiano, el Festival de Grandes Compositores ha anunciado que su tercera edición homejeará el centenario del estreno de esta ópera. La producción, que se presentará en formato semi-escénico, se estrenará del 17 al 27 de abril de 2026 (fechas por confirmar) y promete una experiencia sensorial que combinará música en directo, teatro y proyecciones visuales inmersivas.

Con un enfoque innovador, la puesta en escena contará con una escenografía minimalista reforzada por proyecciones digitales que evocarán el palacio imperial de Pekín, manteniendo al espectador sumido en el lugar donde transcurre la historia, además de contar con un cuidado vestuario tradicional inspirado en la dinastía Tang y una coreografía que integrará danza oriental y teatro gestual.

Reconocida como una de las grandes óperas de todos los tiempos, su historia gira en torno a Turandot, una princesa china fría y despiadada que ha jurado no casarse jamás. Para mantener su promesa, impone un desafío mortal, por el que todo aquel que desee casarse con ella debe responder correctamente a tres acertijos. Sin embargo, cualquiera que falle será ejecutado.

El coro, durante una anterior edición del Festival de Grandes Compositores / INFORMACIÓN

La obra contará con la participación de solistas nacionales e internacionales especializados en repertorio pucciniano. En los roles principales destacan Helena Gallardo como Turandot, David Baños como el príncipe Calaf, Carmen Muñoz en el papel de Liu, y Dmytro Rusinyak como Ping. A ellos se suman la Orquesta y coros de la UNED de Elche, la Coral de la Universidad de Alicante y la Orquesta Barroca Valenciana, junto a un coro infantil dirigido por Oriana Quintero, conformando un elenco de más de 145 artistas sobre el escenario.

"El reto de Turandot es tanto vocal como dramático, y queremos rendir homenaje a Puccini innovando con una puesta en escena sencilla pero muy visual, que conecte con nuevas audiencias”, ha declarado Manuel Ramos, director artístico y musical del festival. Si algo destaca de esta ópera, es que incluye una de las arias más famosas de todo el repertorio operístico, el Nessun Dorma, tan popularizado por voces como la de Luciano Pavarotti.

El homenaje a Puccini llega después de dos ediciones donde se rindió tributo a Bizet y Verdi / INFORMACIÓN

Gira por cuatro ciudades

El montaje, según ha pordido confirmar la organización, se presentará en cuatro grandes espacios escénicos de la provincia: el Teatro Principal de Alicante, el Gran Teatro de Elche, el Teatro Circo de Orihuela y el Teatro Municipal de Torrevieja. Además, estiman una asistencia de más de 4.000 espectadores, consolidando así el festival como uno de los eventos culturales de referencia en la provincia.

“Este proyecto permite visibilizar el talento coral y musical de nuestra tierra. La combinación entre artistas locales y la potencia de Puccini es una apuesta segura para emocionar al público”, ha subrayado Oriana Quintero, directora del coro infantil. Así, el inicio de los ensayos ha arrancado este mes de septiembre, una preparación que pretende finalizar en abril con el estreno de la obra.

Además de las funciones, el festival incluirá una programación cultural complementaria con conferencias, exposiciones y talleres dedicados a la figura de Giacomo Puccini y a la ópera de inspiración orientalista, acercando así el género lírico a nuevos públicos y fomentando el diálogo entre la historia, la música y las artes visuales. Una iniciativa que arrancó con una mirada al universo de Verdi con su Misa de Réquiem y continuó en marzo de este mismo año con una oda al compositor francés Bizet y a su ópera Carmen.