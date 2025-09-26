ALC Videoart Festival se despide de Alicante creciendo en público y en espacios
El evento se consolida con una sexta edición que ha contado con la colaboración de instituciones como el Mubag y que ha recibido a artistas de cuatro países de Europa
El Festival Internacional de Videoarte ALC Videoart Festival ha cerrado con gran éxito su sexta edición, consolidándose como una de las citas culturales más destacadas en la agenda artística de Alicante. Bajo el lema Mirar el mundo con otros ojos, la propuesta dirigida por el artista visual David Delgado (Delgadodavid) sigue creciendo en público, espacios y proyección, a pesar de realizarse cada año sin ayudas económicas ni institucionales.
“Este festival existe literalmente por amor al arte”, afirma su director, quien destaca el compromiso con una programación abierta, plural y accesible, orientada tanto a públicos expertos como a espectadores curiosos, sensibles y con mente abierta. Valores que, según el propio Delgadodavid, “fomentan un pensamiento crítico y flexible, tan necesario en la sociedad actual”.
Este año, el festival ha sumado un nuevo e importante escenario: el Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag), que ha habilitado su hall y la conocida Ventana del Arte como espacio expositivo. Desde la organización han agradecido especialmente la implicación del museo, valorando su disposición y entusiasmo por acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.
Uno de los aspectos más valorados por el público y la crítica ha sido la diversidad de propuestas artísticas, algo que no siempre es habitual en festivales de videoarte, donde suele predominar una línea estética o conceptual más definida. Esta pluralidad creativa refuerza el espíritu del lema de este año: mirar el mundo desde otras perspectivas como una filosofía de vida.
La asistencia de algunos de los artistas participantes, procedentes de Madrid, París, Roma y Berlín; que acudieron por sus propios medios, ha sido otro de los puntos fuertes de esta edición. “Es siempre una alegría y un honor contar con los propios autores de las obras. Podemos conocer al ser humano detrás de la creación, saber qué le mueve, qué le inspira”, añade el director, destacando que algunas de estas relaciones han derivado en verdaderos lazos de amistad.
