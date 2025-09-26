Ana Belén: "Lo estamos viendo todos los días, están aniquilando a la gente en Gaza"

Hay artistas que han logrado inscribir su nombre en lo más alto de la historia de la música española. Referentes que siguen brillando en una industria cada vez más exigente, marcada por la necesidad constante de proyectos nuevos. Tras siete años alejada de los estudios de grabación, Ana Belén (Madrid, 1951) regresa con Vengo con los ojos nuevos, un disco que muestra a una artista con la misma ambición y curiosidad con la que comenzó su trayectoria en el mundo de la cultura. Alicante será una de las paradas de su gira nacional, pues la artista madrileña actuará en directo el 12 de octubre, a las 21:30 horas, en el Muelle Live.

Estará el 12 de octubre en Alicante para presentar el álbum Vengo con los ojos nuevos, un disco que llega siete años después de su último trabajo de estudio. ¿Qué han visto esos ojos en todo este tiempo para sentir la necesidad de renovarlos?

(Ríe). Bueno, no se trata tanto de renovarlos, sino de conservar la misma curiosidad. Pero es verdad que en estos siete años han pasado muchas cosas que ni imaginábamos. Porque cuando terminé la gira de ese disco que se llamó Vida, acabamos el 23 de diciembre de 2019, ¿quién iba a pensar que al año siguiente, en marzo, íbamos a estar confinados? Es que, claro, se nos olvidan las cosas. Lo que todos hemos pasado, lo que hemos visto. Te diría que el disco hace referencia a eso, que vengo con los ojos nuevos porque vengo con la misma curiosidad que cuando empezaba. Me sigo reconociendo en eso: en sentir que cada día es algo nuevo, que hay que currárselo, que hay que trabajarlo. Y en ese sentido, el título tiene su ironía.

Durante estos años ha estado muy centrada en el teatro. ¿Echaba de menos la música?

Sí, sin duda. La echaba mucho de menos y sentía la necesidad de subirme al escenario. Y para subirme, necesitaba tener algo nuevo que enseñar. Tener una serie de canciones que mostrar y contrastar con la gente. Podría perfectamente hacer una gira tirando de los éxitos que he tenido a lo largo de mi carrera musical, pero creo que siempre es más interesante tener algo nuevo que contar. Y como en estos años me los he pasado haciendo tres obras de teatro con sus correspondientes giras, ya tenía necesidad de volver a hacer otra gira, pero esta vez cantando.

La industria musical también ha cambiado muchísimo en estos siete años. ¿Le ha costado volver a entrar en una dinámica que es cada vez más vertiginosa?

Sí. Yo creo que los artistas de una determinada generación, que hemos visto y vivido tantas cosas, notamos mucho la manera en que la gente consume música ahora. Hasta hace pocos años, el CD se compraba, lo tenías en casa, con un buen reproductor y daba gusto escuchar la música así. Ahora la mayoría de la gente no tiene reproductor de CDs. No se compra música o no se adquiere para escucharla tranquilamente, saboreando cada canción. Ahora se acumula el mayor número posible de canciones, pero a veces casi sin escucharla. Me parece bastante sintomático de la ansiedad que tenemos como sociedad: acumular sin disfrutar. No es necesario tener tanto si no lo disfrutas; es mejor tener menos y disfrutar a tope. Y esto lo digo en todos los niveles.

Ana Belén, en una imagen procional / INFORMACIÓN

Una forma también muy individualista de consumir la música.

Sí. Se escucha y se disfruta de una manera muy individualista. Cada uno va con sus cascos, mientras que antes la escuchabas con amigos, disfrutando de ella y compartiendo. Menos mal que la música en directo no ha muerto. Afortunadamente, sigue viva, y yo diría que incluso más viva que antes. Tenemos necesidad de estar juntos. Vas a un concierto y estás rodeado de gente que va por el mismo motivo. Y eso te hace sentir parte de una comunidad amplia.

Parece casi una utopía, pero mucha gente hace esfuerzos por comprar una entrada.

Sí, totalmente. El simple hecho de salir, de comprar una entrada, de ir a ver un concierto o una obra de teatro, eso ya requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo lo agradezco infinito. Eso te hace disfrutarlo mucho, porque sabes que estás compartiendo ese momento con mucha gente que siente lo mismo que tú. Además, el directo siempre te depara pequeñas sorpresas. Nunca un concierto es igual, aunque repitas repertorio o músicos. A veces hay un plus de emoción, algo especial que pasa solo ese día. Por eso los conciertos siguen teniendo sentido. Este país está lleno de festivales y de conciertos, y eso es estupendo.

"Hay que asumir que no puedes gustarle a todo el mundo"

En este tiempo, las redes sociales también han florecido como una plataforma que genera impacto en torno a personajes públicos. ¿Cómo lleva esa exposición constante?

Llevo muchos años expuesta y creo que esto ha existido siempre, vaya o no ligado a una red social. Y hay algo que todos los compañeros que empiezan deben tener muy claro: no puedes gustarle a todo el mundo. Hay que asumirlo. Las redes sociales han venido para ayudar, pero también tienen un lado nefasto. En un sentido son estupendas, porque puedes comunicarte directamente con la gente, pero estás muy expuesto. Y esa exposición tiene un precio. Para los jóvenes, eso puede ser duro, porque viven con mucha ansiedad. A veces dan ganas de decir: calma, respira, tómate tu tiempo, no hagas tanto caso a lo que opinen los demás.

Hay artistas que prefieren no posicionarse políticamente para no perder seguidores.

Es una cuestión muy personal. Respeto mucho a la gente que tiene miedo y quiere separar su carrera de una determinada opinión política o social. Pero yo creo que incluso sin dar opiniones, con lo que haces, con lo que cantas, ya te estás posicionando. Entiendo que haya miedo a perder seguidores. Pero yo, personalmente, estoy desde hace muchos años en esto. La vida me hizo así. El momento en que fui consciente de dónde vivía, en qué sociedad, en qué país, sabía en qué bando estaba. Era estar en el lado de las libertades y la democracia o en el opuesto. Así de sencillo.

Ana Belén, en una imagen promocionar de su disco "Vida" / INFORMACIÓN

¿Hasta qué punto el arte puede servir de ayuda en cuestiones políticas y sociales?

El arte es una pieza muy importante en la sociedad. Mira ahora todo lo que está sucediendo con la cuestión de Gaza. Si tienes un altavoz, usarlo es buenísimo. Entiendo y respeto que haya gente que no se quiera posicionar, cada uno debe hacer lo que su cuerpo y su conciencia le pida, pero es que todo en esta vida es política. Cada decisión que tomamos es posicionarse de alguna manera, es imposible ser apolítico. Ser una persona política no es militar en un partido, es interesarte por lo que pasa a tu alrededor.

Recientemente, hemos visto a artistas sumarse a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza. ¿Qué piensa de esos gestos?

Hay que ser muy valiente para hacerlo. Van a prestar ayuda humanitaria, y eso no se nos puede olvidar. Yo no sé si habría sido tan valiente si se me hubiera presentado la oportunidad. Hay que tener mucha valentía tal y como está el asunto. Y eso me genera una enorme admiración hacia ellos, porque es una muestra de generosidad hacia gente que lo está pasando muy mal. Lo estamos viendo todos los días en directo, los están aniquilando.

La valentía también consiste en utilizar su altavoz para reivindicar ciertas cuestiones, sin miedo a perder seguidores. Al final, el público es el que hace grande a un artista.

Llevo tanto tiempo en esto que me han dicho de todo. A estas alturas de mi vida, con lo mayor que soy, lo que pueda pensar una persona sobre mí es la menor de mis preocupaciones.