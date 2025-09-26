Cuatro propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia este fin de semana

Un estreno absoluto con el sello de la Residencia Estruch

El peso del silencio Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes, 20 horas Precio: Dese 11 euros

El peso del silencio, una obra que reflexiona sobre los efectos que causan las guerras en la sociedad a través de las emociones y los recuerdos, será estrenada hoy viernes en el Teatro Principal de Alicante. Se trata de la obra ganadora de la VIII Residencia de Producción Teatral José Estruch, y la compañía de Vicente de Ramón ha podido ensayar desde el mes de julio en la sala Nuria Espert del teatro. Asimismo, la función constará de dos pases: uno de ellos dirigido a los centros educativos, y que se llevará a cabo a las 11 horas;y otro para el público general, con arranque a las 20 horas.

La obra presenta una panorámica de la Guerra Civil en Alicante a través de once episodios que muestran la lucha por la supervivencia de gentes sencillas en un conflicto bélico y humano. De esta manera, se retrata la epopeya de quienes vieron truncadas sus vidas en una etapa de la historia de España y que previene al espectador del peligro que entrañan los conflictos que agitan la sociedad actual.

El elenco de El peso del silencio está formado por Francisco Torres, Gemma Martínez, Fran Palacios, Enrique Sebastián, Vicente de Ramón y Marta Villalgordo.

Mamen García sobresale al frente de un montaje donde el humor esconde la reflexión social. / INFORMACIÓN

«Hasta el final de la fiesta» o la liberación vital de las mujeres

Hasta el final de la fiesta Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 18 horas Precio: Desde 10 euros

Mamen García y Albert Sanz están al frente de Hasta el final de la fiesta, una obra que habla con humor de lo que implica ser mujer en estos tiempos, pero también de amor, de libertad, de deseos, de pasiones, de encuentros y desencuentros. Una obra que, desde la comedia, habla de letras, de música, habla de dejar las cuentas saldadas, de cumplir las cosas pendientes. Habla de las ganas de vivir la vida hasta el final, de no entregarse ni bajar los brazos, y de cantar sin parar. La protagonista, una mujer de 70 años, comienza a vivir su propia vida después de haber pasado años y años dedicada a los cuidados: de su marido, de sus hijos, de sus padres… El Teatro Principal de Alicante acoge este domingo un espectáculo tejido con monólogos y con momentos musicales en directo. De esta manera, el mensaje cala en el espectador de una forma más amena e inofensiva.

Cartel del espectáculo "Viaje con nosotros". / INFORMACIÓN

Comandante Lara pone rumbo a La Vila Joiosa

Viaje con nosotros Lugar: Teatro Auditorio de La Vila Joiosa Fecha: Viernes, 21 horas Precio: Desde 20 euros

Noche de comedia. El humor despegará hoy en el Teatro Auditorio de La Vila Joiosa con la llegada del nuevo espectáculo del cómico andaluz: Comandante Lara. Viaje con nosotros promete ser un show cargado de risas, situaciones disparatadas y el inconfundible estilo del Comandante Lara.

En esta ocasión, el humorista se sube al escenario en el papel de piloto de una aventura humorística única, acompañado de sus inseparables copilotos de cabina: Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Juntos, formarán una tripulación de alto vuelo dispuesta a llevar al público directo al «país de la carcajada». Teatro Auditorio de La Vila Joiosa. Viernes, 21 horas. Desde 20 euros.

Un momento de "¿Quién teme a Virginia Wolf?" / INFORMACIÓN

Una revisión del clásico de Edward Albee

¿Quién teme a Virginia Woolf? Lugar: Auditorio Centro Cívico de Novelda Fecha: Sábado, 20 horas Precio: 10 euros

Un clásico en Novelda. Mañana, a las 20 horas, el Centro Cívico acoge uno de los grandes clásicos del teatro contemporáneo: ¿Quién teme a Virginia Woolf?, una producción de la compañía ilicitana Arizona Teatro. Auditorio Centro Cívico de Novelda. Sábado, 20 horas. 10 euros.