Fundación Mediterráneo se adentra en los orígenes de la literatura gótica
El ciclo, abierto al público hasta completar aforo, propone un recorrido por los símbolos, escenarios y figuras del terror en diversas manifestaciones culturales, a través de tres conferencias con expertos invitados
Una visión divulgativa del nacimiento de una literatura disruptiva. La representación del miedo y lo sobrenatural llevó a autores como Ann Radcliffe, Mary Shelley o Edgar Allan Poe a desarrollar historias basadas en lo irracional y lo oscuro. Para abordar esa cuestión, Fundación Mediterráneo arranca su temporada de actividades con el ciclo Las raíces del Terror: origen y legado de la literatura gótica, un espacio abierto al público que propone un recorrido por los símbolos, escenarios y figuras del miedo de cualquier manifestación cultural.
Las sesiones se llevarán a cabo en el Aula de Cultura de Alicante los días 30 de septiembre, 7 y 21 de octubre; donde, a partir de las 19 horas, se reunirán destacados especialistas en filología, filosofía y estudios literarios como Ana González-Rivas, María José Coperías y Ángel Querol. A través de tres jornadas, se reflexionará sobre el surgimiento del género gótico en el siglo XVIII y su persistente influencia en la literatura, el cine y el imaginario colectivo contemporáneo.
De esta manera, se pondrá de manifiesto la importancia de un tipo de arte que nació como un reflejo de las ansiedades sociales y culturales de su época. La combinación de elementos medievales, románticos y sobrenaturales se plasmaron en la literatura para explorar lo desconocido y romper con la hegemonía de la ilustración, más enfocada en enfatizar la razón y la lógica.
Conferencias anunciadas
La primera sesión tendrá lugar el martes 30 de septiembre a las 19 horas con una conferencia a cargo de Ana González-Rivas Fernández, profesora de Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidenta de la Edgar Allan Poe Spanish Association. Bajo el título Cuentos para pasar miedo, González-Rivas abordará el origen y la evolución del terror como género literario, desde las primeras novelas góticas hasta las obras de Mary Shelley o Bram Stoker.
La sesión analizará las figuras y escenarios arquetípicos del género tales como castillos en ruinas, casas encantadas, fantasmas o vampiros como un espejo simbólico de los miedos profundos de la humanidad y un laboratorio de emociones que sigue transformándose. Así, se permitirá hacer una cronología desde obras clave como El castillo de Otranto, de Horace Walpole, o Los Misterios de Udolfo, de Ann Radcliffe; hasta las historias más populares de Cumbres borrascosas, Drácula o Frankenstein.
El martes 7 de octubre, también a las 19 horas, la catedrática María José Coperías Aguilar, profesora de Literatura Inglesa en la Universitat de València y especialista en narrativa escrita por mujeres, ofrecerá la ponencia Las escritoras que crearon el género de terror. De esta manera, y a través de un análisis exhautivo de autoras como la ya mencionada Ann Radcliff o Emily Brontë, Coperías pondrá en valor cómo las escritoras utilizaron lo gótico como lenguaje simbólico.
Una perspectiva diferente a la mística de la literatura del género, abordando entre otras cuestiones la lucha contra los roles de género impuestos en una sociedad muy masculinizada, transmitiendo a través de sus textos el deseo de lucha y libertad contra las normas imperantes. Una mirada que reivindica la literatura de terror como espacio de resistencia y creación desde una perspectiva de género, dando lugar a nombres de autoras que plasmaron su nombre para la posteridad en el mundo de la literatura.
El ciclo concluirá el martes 21 de octubre con una conferencia audiovisual a cargo de Ángel Querol Ferrer, filósofo, escritor e investigador especializado en ontología comparada y ciencias de las religiones. Bajo el título Lo siniestro en el cine: gótico y monstruos en la gran pantalla, Querol abordará los vínculos entre literatura y cine a partir de conceptos clave como lo raro, lo espeluznante y lo siniestro.
Desde Kafka y Stevenson hasta Ari Aster o John Carpenter, el ponente explorará cómo el terror cinematográfico actúa como una herramienta para confrontar los miedos más primarios de las personas y cuestionar los límites de lo humano. Así, las sesiones están abiertas a todos los públicos y su entrada es libre hasta completar aforo. De esta forma, los asistentes tendrán una percepción documentada de lo que significa el género del terror en la creación artística.
