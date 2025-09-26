Ilegales se cae del Iberia Festival y la organización confirma su reemplazo
El evento musical se celebrará los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio Julio Iglesias y contará con la actuación de artistas como Coque Malla, Burning o Santero y Los Muchachos
El Iberia Festival, la destacada cita del rock español en Benidorm, ha anunciado un cambio significativo en su cartel tras el comunicado lanzado por la banda Ilegales, que confirmaba la suspensión de todos sus conciertos programados después de que su líder, Jorge Martínez, comunicase que padece cáncer. Tras conocer la noticia, la organización del festival buscó un reemplazo para ocupar su lugar en el cartel y encontró un nombre que es parte de la historia de la música nacional.
Fundador de ilustres bandas como Siniestro Total o Aerolíneas Federales, Miguel Costas se une al festival benidormí para repasar su extenso repertorio, que incluirá canciones que han sido himnos de la Movida madrileña y el rock gallego de los ochenta. Sus canciones, que han marcado a varias generaciones, se sumarán a un extenso plantel de artistas que incluye rostros célebres de la talla de Coque Malla, Mägo de Oz o Burning.
La oportunidad de ver a Miguel Costas sobre los escenarios en este evento musical, que rinde homenaje al rock patrio, sirve también como tributo a una carrera de gran prestigio en la que ha escrito más de 300 canciones y vendido millones de discos. Asimismo, es el autor, ya sea en solitario o en coautoría, de clásicos del rock como Bailaré sobre tu tumba, Assumpta o No me beses en los labios. Su legado es una parte inseparable de la historia de la música en España.
Sobre el festival
El reencuentro con los clásicos del rock en España tendrá lugar en el Auditorio Julio Iglesias los días 10 y 11 de octubre. El cartel lo lidera Coque Malla, que está inmerso en una gira que celebra sus cuarenta años subido a un escenario. Además, es la única parada que hará el artista madrileño en la provincia, lo que supone un gran aliciente para el festival. Junto a él, le seguirán nombres de la talla de Mägo de Oz, que sigue al pie del cañón regalando himnos a sus miles de seguidores; y los clásicos Burning, liderados por el carismático Johnny Cifuentes.
Se trata de una pequeña representación del cartel, que también contará con bandas como La Frontera, Santero y Los Muchachos, Sínkope, Puño y Dragón, Sekía o los locales Ringo Rango. Para los interesados en asistir al festival, los últimos abonos están a la venta en la página web del Iberia Festival al precio de 65 euros más gastos de gestión. También se podrán adquirir entradas por días y abonos VIP, permitiendo a los asistentes una experiencia más cómoda y especial.
