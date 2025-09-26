Dos muestras para disfrutar del arte este fin de semana en la provincia de Alicante

Trazos y colores bajo la mirada de Elena Aguilera

Creo que nadie vuelve herido de la quietud Lugar: Sede Universitaria de la UA Fecha: Hasta el 16 de diciembre

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante inicia su programa de exposiciones durante el curso académico 2025-2026 con la muestra Creo que nadie vuelve herido de la quietud, de la artista Elena Aguilera, en la sala Juana Francés. En su producción artística, no solo manifiesta la pasión por la pintura, configura su visión de la realidad mediante gestos que conforman espacios de múltiples dimensiones. En su trazo, se condensa la vivencia mental que permite transmitir la conciencia de un hecho esencial: vida, sueños, recuerdos y sensaciones se entrelazan a través del color y la línea, en una narrativa íntima que remite tanto a lo personal como a lo colectivo.

San Vicente del Raspeig acoge una muestra de dos piezas de gran impacto visual de Miguel Bañuls. / INFORMACIÓN

Un diálogo geométrico con la firma de Miguel Bañuls

Espacio curvo Lugar: Hall del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig Fecha: Hasta el 30 de noviembre

El hall del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig acoge una muestra de dos piezas de gran impacto visual de Miguel Bañuls. El artista presenta Espacio curvo, una escultura móvil de grandes dimensiones suspendida en el aire, que invita a explorar la geometría diferencial de forma intuitiva y lúdica. Esta obra se complementa con Espacio robado, una pieza en tierra que aborda la misma temática desde una perspectiva diferente, creando una simbiosis entre ambas propuestas en el espacio expositivo.