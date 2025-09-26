Actriz
Once cosas que quizá no sabías de Millie Bobby Brown (como que es malagueña)
Curiosidades que hacen única a la actriz que ha conquistado Hollywood y que estrenará el 26 de noviembre la quinta y última temporada de "Stranger Things"
Millie Bobby Brown no solo es conocida mundialmente por interpretar a Eleven en "Stranger Things", sino que también es una de las jóvenes actrices más influyentes de su generación. Detrás de su éxito en la pantalla se esconden curiosidades sorprendentes. Aquí te contamos 11 datos que quizá no sabías sobre Eleven (nombre del personaje que la catapultó a la fama):
1. Nació en Málaga… pero no es española
Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella (Málaga, España).
Sin embargo, a pesar de haber nacido en España, su nacionalidad es británica y es una gran hincha del Liverpool.
2. Su nombre real no es "Bobby"
Su nombre de nacimiento es Millie Bonnie Brown.
El “Bobby” lo añadió más tarde como parte de su nombre artístico.
3. Fue la persona más joven en integrar la lista Time 100
A la edad de 14 años, fue incluida por la revista Time en su lista de las "100 personas más influyentes del mundo". Con esto, se convirtió en la persona más joven en haberlo logrado hasta ese momento.
4. Es la embajadora de Unicef más joven
Desde muy joven, ha desarrollado actividad filantrópica, y en 2018 fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef. Ostenta el récord de la embajadora más joven en esa organización hasta ahora.
5. Se mudó muchas veces cuando era niña
Aunque nació en España, cuando tenía 4 años su familia se trasladó a Bournemouth (Dorset, Inglaterra).
Y luego, cuatro años más tarde (cuando tenía alrededor de 8 años), la familia emigró a Orlando, Florida (Estados Unidos).
6. Su primer papel televisivo fue en una serie derivada
Su debut actoral fue en la serie Once Upon a Time in Wonderland, que es una producción derivada de Once Upon a Time.
Interpretó a la versión joven de Alicia en algunos episodios.
7. Apareció en The Sims 4 como personaje jugable
En 2018, Millie participó en The Sims 4 como ella misma, como parte de un evento descargable especial.
8. Su carrera como modelo comenzó muy pronto
En enero de 2017 hizo su debut como modelo en la campaña By Appointment de Calvin Klein. Poco después, firmó con la agencia IMG Models. Cuenta con su propia marca cosmética: Florence by Mills. Florence era el nombre de su bisabuela y Mills el apodo con el que la llama su entorno más cercano.
9. Se ha convertido en madre por adopción
En agosto de 2025, anunció que ella y su esposo Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi) habían adoptado una niña ese mismo verano.
10. Su primer beso no fue el más polémico
El beso entre los personajes Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) en la primera temporada de la serie "Stranger Things" fue el primero que ella dio en su vida en la boca a un chico. Tenía 12 años. En entrevistas ha confesado que no le gustó, pero no por disgusto hacia él (siguen siendo grandes amigos), sino por estar rodeada de cámaras, luces, y decenas de personas observando. Años después, teniendo 18 años, fue objeto de críticas por besar al actor de ‘Enola Holmes’ Louis Partridge sin su consentimiento, algo que ella misma contó entre risas en una entrevista.
11. Le pidió ropa prestada a Pamela Anderson
La actriz reveló que algunas de las prendas que usó para la gira de prensa de su película "Estado eléctrico", ambientada en los años 90, se las prestó Pamela Anderson, con la que se puso en contacto al considerar que fue la rubia más icónica de aquella década.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- Vecinos afectados por el plan de más de mil casas en San Vicente: 'Van a cambiar nuestra forma de vida
- Los padres dejan el trabajo cada dos horas en Alicante para cambiar los pañales a sus hijos en los colegios
- El Nou Manolín se lanza a la caza del Peret en Alicante
- Si cuido de mis padres más que mis hermanos ¿me corresponde más dinero en la herencia?
- Un jubilado de Alicante pierde todos sus ahorros en una “estafa del amor” creada con inteligencia artificial
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- El SEPE lo ratifica: la mili puede ayudarte para la jubilación en algunos casos