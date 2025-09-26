Once cosas que quizá no sabías de Millie Bobby Brown (como que es malagueña)

Millie Bobby Brown no solo es conocida mundialmente por interpretar a Eleven en "Stranger Things", sino que también es una de las jóvenes actrices más influyentes de su generación. Detrás de su éxito en la pantalla se esconden curiosidades sorprendentes. Aquí te contamos 11 datos que quizá no sabías sobre Eleven (nombre del personaje que la catapultó a la fama):

1. Nació en Málaga… pero no es española

La actriz con sus padres y su hermana Ava / Instagram

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella (Málaga, España).

Sin embargo, a pesar de haber nacido en España, su nacionalidad es británica y es una gran hincha del Liverpool.

2. Su nombre real no es "Bobby"

Su nombre de nacimiento es Millie Bonnie Brown.

El “Bobby” lo añadió más tarde como parte de su nombre artístico.

3. Fue la persona más joven en integrar la lista Time 100

A la edad de 14 años, fue incluida por la revista Time en su lista de las "100 personas más influyentes del mundo". Con esto, se convirtió en la persona más joven en haberlo logrado hasta ese momento.

4. Es la embajadora de Unicef más joven

La actriz Millie Bobby Brown, la 'Embajadora de Buena Voluntad' más joven de UNICEF / AFP

Desde muy joven, ha desarrollado actividad filantrópica, y en 2018 fue nombrada embajadora de buena voluntad de Unicef. Ostenta el récord de la embajadora más joven en esa organización hasta ahora.

5. Se mudó muchas veces cuando era niña

Aunque nació en España, cuando tenía 4 años su familia se trasladó a Bournemouth (Dorset, Inglaterra).

Y luego, cuatro años más tarde (cuando tenía alrededor de 8 años), la familia emigró a Orlando, Florida (Estados Unidos).

6. Su primer papel televisivo fue en una serie derivada

Su debut actoral fue en la serie Once Upon a Time in Wonderland, que es una producción derivada de Once Upon a Time.

Interpretó a la versión joven de Alicia en algunos episodios.

7. Apareció en The Sims 4 como personaje jugable

El avatar de Millie Bobby Brown en The Sims 4 / INFORMACIÓN

En 2018, Millie participó en The Sims 4 como ella misma, como parte de un evento descargable especial.

8. Su carrera como modelo comenzó muy pronto

Millie Bobby Brown, en la campaña publicitaria de Calvin Klein / INFORMACIÓN

En enero de 2017 hizo su debut como modelo en la campaña By Appointment de Calvin Klein. Poco después, firmó con la agencia IMG Models. Cuenta con su propia marca cosmética: Florence by Mills. Florence era el nombre de su bisabuela y Mills el apodo con el que la llama su entorno más cercano.

9. Se ha convertido en madre por adopción

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, padres por sorpresa: la pareja anuncia la adopción de su primera hija. / @milliebobbybrown en Instagram

En agosto de 2025, anunció que ella y su esposo Jake Bongiovi (hijo del cantante Jon Bon Jovi) habían adoptado una niña ese mismo verano.

10. Su primer beso no fue el más polémico

El beso entre los personajes Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) en la primera temporada de la serie "Stranger Things" fue el primero que ella dio en su vida en la boca a un chico. Tenía 12 años. En entrevistas ha confesado que no le gustó, pero no por disgusto hacia él (siguen siendo grandes amigos), sino por estar rodeada de cámaras, luces, y decenas de personas observando. Años después, teniendo 18 años, fue objeto de críticas por besar al actor de ‘Enola Holmes’ Louis Partridge sin su consentimiento, algo que ella misma contó entre risas en una entrevista.

11. Le pidió ropa prestada a Pamela Anderson

Millie Bobby Brown con ropa prestada de Pamela Anderson / INSTAGRAM

La actriz reveló que algunas de las prendas que usó para la gira de prensa de su película "Estado eléctrico", ambientada en los años 90, se las prestó Pamela Anderson, con la que se puso en contacto al considerar que fue la rubia más icónica de aquella década.