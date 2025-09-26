"Senyals de fum", de Marian Díez, se alza con el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu

La obra Senyals de fum, de Marian Díez, ha sido elegida ganadora en el XXVI Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia que impulsa la Diputación de Alicante. Así lo ha anunciado este viernes la propia institución en un acto en el que han participado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; la miembro del jurado Mar Llinares, técnico de Cultura del Ayuntamiento de La Vila Joiosa; y la ganadora del certamen.

Como ha explicado Marian Díez, Senyals de fum “es un homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida, una experiencia emocional que recojo en esta obra desde la ternura, el humor y nuestras raíces, tres de las palabras más bonitas que tenemos”. Esos sentimientos se llevarán a escena en el Teatro Arniches en los próximos meses y la propia Marian Díez interpretará uno de los papeles protagonistas.

Por su parte, Navarro ha resaltado “la relevancia de este premio, creado en el año 2000 y dotado actualmente con 5.000 euros, cuyo principal objetivo es fomentar e impulsar el teatro en lengua valenciana para dinamizar y poner en valor la escena teatral, incentivando y animando a la creación de textos”. En esta edición han concurrido un total de veinte trabajos, diez más que en la anterior convocatoria, ha apuntado el diputado.

Una imagen de la rueda de prensa donde se ha comunicado la obra ganadora del XXVI Premi Evarist Garcia / Diputación

El jurado, presidido por Navarro, ha estado formado también por Alicia Garijo, delegada territorial del Instituto Valencià de Cultura en Alicante; Isabel Marcillas, doctora de Filología Catalana en la Universidad de Alicante; y Mª Ángeles Francés, doctora en Filología Catalana.

Sobre la autora

Monologuista, guionista y actriz, la autora, natural de Monóvar, es licenciada en Sociología en la Universidad de Alicante y trabaja en el Ayuntamiento de Monóvar como programadora cultural. Además, es coordinadora de la revista Festes de Monòver, y autora de obras como Sempre plou quan no hi ha escola, con prólogo de Andreu Buenafuente; La historia de la ràdio a Monòver; No t’ho diré mai, con la que ganó el XXVI Premi Enric Valor de novel·la en valencià de la Diputación de Alicante; Una boda poc convencional o La dona del alcalde, que acaba de salir a la venta.

Además, Díez es columnista del diario La Veu y en diferentes etapas ha coordinado el boletín municipal de Monóvar. En televisión ha participado en diversos programas, entre los que destaca L’escenari de Punt 2, Parlar Sol de Reus TV o Assumptes Interns i Comediants de À Punt. Asimismo ha colaborado puntualmente en el programa Pròxima parada de À Punt radio.